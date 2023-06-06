İçeriden büyük eleştiri: Kabinede değişmeyen iki bakanın eksiklerini 5 yıl boyunca kendi kurumları yazdı

Yayınlanma: 06.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.06.2023 - 04:00

Sağlık Bakanlığı’nın Koca’nın göreve geldiği 2018 yılı faaliyet raporunda yer alan “Sağlık personeli sayısının sağlık hizmet talebini ve kurumsal ihtiyacı karşılayamaması” tespiti, 5 yıl boyunca bakanlığın faaliyet raporlarında yer almaya devam etti. Sağlık çalışanları Koca’nın bakanlığı dönemi boyunca birçok kez iş bırakma eylemleri yaparken “Çalışan personelinin motivasyonunu arttırmaya yönelik uygulamaların yetersizliği” tespiti de yine bakanlığın raporlarında 5 yıl boyunca değişmeyen zayıflıklardan biri oldu. Ayrıca “Mesleki görev tanımlarının açık ve net olmaması”, “Sağlık araştırmalarının sınırlı olması” gibi tespitler de Koca’nın görev süresi boyunca bakanlığın raporlarında yer almaya devam etti.

DİKKAT ÇEKEN TESPİT

Bakan Ersoy’un getirildiği Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın faaliyet raporlarında da “Kültür ve turizm politikalarının yeterince etkili ve sürdürülebilir olmaması”, “finansal kaynakların yeterli olmaması ve etkin kullanılamaması” gibi başlıklar tekrarlandı. Buna karşın cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin övüldüğü raporlarda “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte kurumumuzun daha hızlı ve etkin bir şekilde işleyişini sağlayacak, bakanlığımızın hizmetlerine erişimi daha da kolaylaştıracak şekilde ülkemizin kalkınma hedeflerine yönelik açıklanan planlar ve üst politika belgeleri doğrultusunda zayıflıkların birçoğu giderilmiş, bir kısmında ise kısmi iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir” tespitinin yer alması da dikkat çekti.

