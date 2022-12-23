İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Özgür Özel'in sorusu üzerine kardeşiyle ilgili ihbarı öğrendi

23 Aralık 2022 Cuma, 11:07

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarın "terör soruşturması" diye adlandırdığı, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personeli hakkında hazırlanan raporun savcılığa teslim edilmesini değerlendirirken İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın kardeşinin "FETÖ firarisi" olduğu iddiasını dile getirdi.

Soylu’nun hazırlattığı İBB dosyası hakkında konuşan Özel, “Kötülüklerin bakanı, suç işleri bakanı Süleyman Soylu, eveledi geveledi, 2 yıldır söylediği, 1 yıldır rakam verdiği dosyayı şimdi savcılığa vermiş. Göreceğiz, takip edeceğiz. 709 kişinin kendi hakkında, 959 kişinin yakınları hakkında toplam bin 668 kişi hakkında terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı diye bir açıklama vardı” dedi.

"HOLLANDA BÜYÜKELÇİSİ'NİN KARDEŞİ KİM?"

Sözlerinin devamında, “Sen CHP’li belediyelerin işe aldıkları kişiler, onların işe alınırken bulunmayan sabıkaları üzerinden hatta yakınlarının terör örgütlerine irtibatı ve iltisakı üzerinden bakıyorsan bir dön bak” diyen Özel, AKP’lilerin yakınları hakkında şunları söyledi:

“Sana şunu sorarlar, Hollanda Büyükelçimiz kim, kardeşi nerede? Arabasında bayrak var adamın, Türkiye Cumhuriyeti’nin temsil ediyor. Şaban Dişli… Kardeşi kim? Darbenin fiilen bir numarası, şemaya göre iki numarası. Çankaya Köşkü’nden, helikopterden inene kadar o günkü Genelkurmay Başkanı’nın bugünkü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 12 yıl boyunca bir karış mesafesinde adam. Darbenin fiilen bir numarası, kendisi cezaevinde; kardeşi Hollanda’da Türkiye’yi temsil ediyor. Sonra da İBB’deki süpürgeciye diyor ki, ‘Senin biraderinin bir terör örgütü ile ilişkisi varmış.’ Onun için ‘Ekrem suçlu’ diyor. Yazıklar olsun.”

Özel, konuşmasının devamında İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın kardeşi hakkında da şu bilgiyi verdi:

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soruyorum, bakan yardımcının İsmail Çataklı’nın kardeşi FETÖ firarisi mi değil mi kardeşim? Çık de ki değil. Benim bakan yardımcımın kardeşi FETÖ firarisi değil de. Ondan sonra oturalım konuşalım. Terbiyesizliğin de bir haddi, hududu var.”

ÇATAKLI'NIN YANITI: SEN SÖYLEYİNCE BAKTIM

Özel’in bu sözlerine Çataklı, Twitter hesabından yanıt verdi. Kardeşinin 32 yıldır yurt dışında yaşadığını belirten Çataklı, "Sen söyleyince baktım, hakkında ihbar var. Gelir adalete hesabını verir" ifadeleri kullandı:

Çataklı’nın paylaştığı mesajı şöyle:

“Kardeş konusuna girecek en son kişisin Özgür Özel

Biyolojik kardeşinin durumu belli!

Biyolojik olmayan kardeşin Selçuk Kozağaçlı DHKP/C yöneticiliğinden içeride!

Kardeşim 32 yıldır yurt dışında yaşıyor

Sen söyleyince baktım, hakkında ihbar var. Gelir adalete hesabını verir.”