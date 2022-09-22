İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Ümit Özdağ arasında sığınmacı tartışması: 'Sen ne kanı taşıyorsun?'
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına ilişkin "sığınmacılar orman yangını çıkarıyor" sözlerine 'yalan ortaya atmış' diyerek tepki gösterdi. Özdağ ise Çataklı'ya yönelik olarak "Birçok Suriyeli suçunu kayda geçirmediğinizi biliyoruz" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter’daki hesabından Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı.
Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Türkiye-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken sığınmacılar orman yangını çıkarıyor" açıklamasını alıntıladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Siyaseti yalan üzerine kurulu malum şahıstan bir yalan daha. Şimdi de 'Muğla'daki yangını sığınmacılar çıkardı' yalanını ortaya atmış. İşin aslı, yangın 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgarla büyüdü. Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi" dedi.
Bakan Yardımcısı Çataklı, yangının başladığı arı kovanlarının bulunduğu alandan çekilen videoyu da paylaştı. Görüntüde, ateşi yakan arıcı da yer aldı.
"BİRÇOK SURİYELİ SUÇUNU KAYDA GEÇİRMEDİĞİNİZİ BİLİYORUZ"
Çataklı'nın paylaşımının ardından Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Özdağ Çataklı'ya yönelik olarak Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı;
"İsmail bakıyorum “Türk yaktı” diye sevincinden tepiniyorsun. Aynen bir Türk Suriyeli tarafından öldürüldüğünde sustuğun, bir sığınmacı zarar gördüğü zaman “ırkçı Türkler” diye sıçradığın gibi. Sen ne kanı taşıyorsun? Bir çok Suriyeli suçunu kayda geçirmediğinizi biliyoruz.
Suç sayısını düşük gösteriyor. Hırsızlık düştü diyorlar hırsızlık çoğaldı.Gasp, yaralama, cinayet çoğaldı. Hırsızlık için önce mala zarar verme sistemde hırsızlık sonra yazılıyor istatistik çekildiğinde Mala zarar verme öne yazıldığı için istatistik olarak hırsızlık görülmüyor."
İsmail bakıyorum “Türk yaktı” diye sevincinden tepiniyorsun. Aynen bir Türk Suriyeli tarafından öldürüldüğünde sustuğun, bir sığınmacı zarar gördüğü zaman “ırkçı Türkler” diye sıçradığın gibi. Sen ne kanı taşıyorsun?Bir çok Suriyeli suçunu kayda geçirmediğinizi biliyoruz. https://t.co/9TiudN402Y— Ümit Özdağ (@umitozdag) September 22, 2022
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