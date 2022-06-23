İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sayıştay üyeliği için TBMM Genel Kurulu’nda seçime katılacak
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sayıştay üyeliği için TBMM Genel Kurulu’nda seçime katılacak 10 adaydan biri oldu. CHP, İYİ Parti ve HDP, adayların komisyona gelmemesi nedeniyle tepki göstererek toplantıyı terk etti.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Sayıştay’a seçilecek 5 üye için iki katı oranında aday belirlendi. Seçim sonucu Sayıştay meslek mensupları kontenjanından Mehmet Avcı, Mehmet Çıvgın, Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek ve Mehmet Fahri Şimşek; Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından Ertan Erüz, Mahmut Kazan ve diğer adaylar kontenjanından Süleyman Büyükşahin ile Muhterem İnce aday olarak belirlendi. İnce, halihazırda İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyor. TBMM Genel Kurulu’nda bu 10 isim arasından 5’i Sayıştay üyesi olarak belirlenecek.
MUHALEFET TERK ETTİ
Komisyondaki görüşmeler sırasında adayların komisyona gelmemesi ise tepki çekti. HDP’li Garo Paylan, “Görüyoruz ki saraydan belli listeler gelmiş ve deniyor ki ‘Bunlar, Sayıştay üyeliğine aday.’ Kimin seçileceği de belli, AKP’li ve MHP’li arkadaşlarımıza bu söylenmiş, zarfa onlar atılacak” dedi. CHP’li Bülent Kuşoğlu “Özellikle son dönemlerde yapılan bu seçimlerde bir listenin geliyor olması, hiçbir şekilde muhalefetin düşüncesinin, fikrinin alınmaması bizi çok rencide ediyor. Seçimlerin bu şekilde devam etmesi durumunda seçimlere katılmayacağımızı, protesto edeceğimizi bildiriyoruz” diye konuştu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz da “Doğru adamı seçerseniz doğru adamın yaptığı doğru işlerden sevap kazanırsınız, yanlış adamı seçerseniz onun cürmüne de iştirak edersiniz. Bu işin sevabı da günahı da sizin olsun, siz kendi aranızda seçin, işinizi bitirin” ifadelerini kullandı.
Tepkilerin ardından seçim yapılması için geçici komisyon üyeleri için kura çekildi ancak bu sırada CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri toplantıdan ayrıldı.
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