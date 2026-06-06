İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: 'Cenabı Hak'tan bir niyazım vardı; bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et diye...'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AKP Çorum İl Başkanlığı'nın İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Kültür ve Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya AKP Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AKP İl Başkanı Yakup Alar ve parti teşkilatı katıldı.

AKP’nin Türkiye’deki durumuna değinen Bakan Çiftçi, “AK Parti bu ülkede siyaset yaparken, bu millete hizmet ederken güller içinden geçmedi. Nice badirelerden geçti ve engeller aştı. 367 krizini, 27 Nisan e-muhtırasını hatırlayın. Cumhurbaşkanı seçtirmemek için yapılan müdahaleleri ve partimize açılan kapatma davasını hatırlayın. Sokakları yakıp yıkan vandallığı, Gezi olaylarını, 17-25 Aralık FETÖ’nün yargı ve emniyet kumpaslarını hatırlayın. Hendek terörünü ve sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör koridorlarını hatırlayın. Ve elbette 15 Temmuz gecesini hatırlayın. Bu girişimlerin, bu saldırıların tek bir hedefi vardı. Bu milletin tarihi yürüyüşünü yani büyük ve güçlü Türkiye'nin yükselişini durdurmaktı. Başaramadılar ve Allah’ın izniyle de başaramayacaklar” diye konuştu.

'UYUŞTURUCU VE SUÇ ÖRGÜTLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının altını çizen Bakan Çiftçi, şöyle konuştu:

“İçişleri Bakanlığı olarak, ülkemizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Polisimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle milletimizin hukukunu korumak, kamu düzeni ve güvenliğini tahkim etmek bizim görevimizdir. Suç, suçlu ve suç yapılanmalarıyla mücadelemiz güçlü bir şekilde devam ediyor. Çorum’da buradan açıkça ifade etmek istiyorum. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız.

Vatandaşlarımızın olaylara müdahale ve intikal süreleri konusundaki beklentilerinin de farkındayız. Bu konuda daha etkin ve daha hızlı bir güvenlik hizmeti sunmak zorundayız. Biz arzu diyoruz ki olaylara müdahale ve intikal noktasında herhangi bir şekilde zafiyet içerisinde olmayalım. Kolluk birimlerimizin sahadaki görünürlüğünü daha fazla artıralım.

Vatandaşımız gece saat 00.00’da da 01.00’de de sokağa güvenli bir şekilde çıksın istiyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak en büyük arzularımızdan ve hedeflerimizden birisi bu. Çünkü vatandaşımız huzur içindeyse, anneler evlatlarını gönül rahatlığıyla okula gönderiyorsa, esnafımız kendisini güvende hissediyorsa biz İçişleri Bakanlığı olarak görevimizi yapmış kabul ediyoruz.”

"KUDÜS VALİLİĞİ" AÇIKLAMASI

Bakan Çiftçi, ayrıca açıklamasında, “Benim valiyken bir niyazım vardı. Burada 5 sene valilik yaptıktan sonra Erzurum’a tayin oldum. 2,5 sene de orada görev yaptım. Niyazım şuydu, ‘Rabb'im 1 gün de olsa bana Kudüs Valiliği'ni nasip et’ diyeydi. Yine inanıyorum ki Cenabıhak o günleri bize mutlaka gösterecek. Ben ona bütün kalbimle inandım ve inanmaya da devam ediyorum. Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hüküm ve tasarrufumuz altına inşallah girecek. Çünkü başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir küresel lider var. Bir dünya lideri var” diye konuştu.