İçişleri Bakanı Soylu, telefondan seslendi: Her türlü riski almaya hazırız

16 Nisan 2022 Cumartesi, 09:29

AKP'li Ağrı Belediyesince İbrahim Çeçen Üniversitesi kampüsünde eğitim gören 500 öğrenci için bir restoranda sahur programı düzenlendi.

Programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın telefonundan salondaki öğrencilere seslendi.

Konuşmasında 'birlik' mesajı veren Soylu AKP Ağrı Gençlik Kolları'nın geçen hafta tartışma konusu olan şatafatlı sahur programına ilişkin görüntülerle ilgili "Birlikte ne kadar rahmet varsa, o kadar bazılarını rahatsız ediyor. Geçen hafta verdiğiniz sahur Ağrılı genç kardeşlerimizin birlik içerisinde ve mütevazi bir şekilde kendi değerlerimizi ve bize öğretilenleri hem hatırlayan hem de hatırlatan bir süreci ifade ediyor. Maalesef bunlardan bihaber olanlara, birlikte sofrada oturmanın nasıl bir duygu olduğundan bihaber olanlara, birlikte oruca kalkmanın, birlikte bir ibadetin başlangıcını paylaşmanın ne demek olduğunu hatırlamayanlara, bunu unutan ve bunu istismar etmek isteyenlere buradan söylemek istiyorum ki Ağrı'daki kardeşlerimizin hiç umurunda değiller. Bizim de hiç umurumuzda değiller" dedi.

AKP VE ERDOĞAN'A BAĞLILIĞINI TEKRARLADI

Soylu, zorlukları ve sıkıntıları aşacak kadroların AKP'de olduğunu savunan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her türlü riski almaya hazırız. Bizi korkutmaya çalışanlardan korkmuyoruz. Bizi ürkütmeye çalışanlardan ürkmüyoruz. Bizim üstümüze baskı kurmaya çalışanların baskısından yılmıyoruz. Bir tek şey istiyoruz. Bizler daha huzurlu bir memlekette yaşayın istiyoruz. Bizler, geleceğe daha emin adımlarla ulaşın istiyoruz. Bizler, annenize, babanıza, kardeşlerinize ve onların yaşayacağı bir memlekete huzurla ulaşın istiyoruz. Gelecek nesillerinize bizden daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye'ye, bizden daha büyük, daha zengin ve daha güçlü bir Ağrı, bizden daha büyük, daha güçlü oturduğunuz mahallelerin ismi neyse onu ulaştırmayı istiyoruz. Allah bizi size mahcup etmesin."