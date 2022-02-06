Ağrı Belediye Başkanı AKP'li Savcı Sayan: A4 kağıtlarını birleştirip üzerinde namaz kılıyordum
Ağrı'nın AKP'li belediye başkanı Savcı Sayan, CHP'deyken A4 kağıtlarını bantla birleştirip üzerinde namaz kıldığını öne sürdü.
AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CNN Türk televizyonunun canlı yayınına katıldı.
Burada yaptığı konuşmada, "CHP'de mescit açtırmak için uğraştım, büyük zararlarını gördüm" diyen Savcı Sayan, "CHP'de namazı A4 kâğıtları üstünde kalıyordum. Kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın. Seccade götürmek bile yasaktı. Milletimiz duysun. Ben A4 kâğıtlarını bantla birleştiriyordum, üzerinde namaz kılıyordum, sonra o A4 kâğıtlarını toplayıp çöpe atıyordum. Anlatabiliyor muyum?" ifadelerini kullandı.
2015'TE AKP'YE GEÇMİŞTİ
2015 yılında "Türkiye yol ayrımında. Tercihimi ben memleket meselesinden yana koyarak AK Parti’den aday adayı oldum” diye açıklama yaparak AKP'ye katılan Sayan, genel seçimlerde, AKP’den İzmir milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.
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