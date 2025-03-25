İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 'İmamoğlu' eylemlerinde 1418 kişi gözaltına alındı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı 19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan eylemlerde toplam 1418 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı yapılan eylemlerde gözaltına alınanlarla ilgili yeni açıklama yaptı.
Yerlikaya, 19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan eylemlerde bugüne kadar 1.418 kişinin gözaltına alındığını duyuran Yerlikaya, halen gözaltında olan 979 kişinin mevcutlu olarak adli makamlara sevk edileceğini bildirdi.
"HUKUKTAN ALDIĞIMIZ GÜÇLE..."
Bakan Yerlikaya, açıklamasına ek olarak da şu ifadeleri kullandı:
"Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha lanetliyorum.
Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini 7/24 korumaktadır, korumaya da devam edecektir"
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