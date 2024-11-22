İçişleri Bakanı Yerlikaya, erkekler tarafından katledilen kadınları suçladı

Yayınlanma: 22.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.11.2024 - 04:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önceki gün kavgayla başlayan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Muhalefet milletvekilleri kadın cinayetleri ve KADES uygulamasına yönelik eleştirilerde bulundu. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, “KADES’e 1 milyon ihbar varken 1500 elektronik kelepçeyle hizmet vermeniz sizce yeterli mi? ‘Kadına şiddet artmamış’ diyorsunuz oysa OECD verilerine göre artmış durumda. Bu çelişki nereden kaynaklanıyor? Bütçede kadına yönelik şiddet için eğitimler hariç, ne kadar miktar ayırdınız” diye sordu.

KADES uygulamasının dünyada takdir topladığı ve birçok ülkenin örnek aldığını savunan Yerlikaya şöyle konuştu: “Kadın şiddetle ilgili sıfır tolerans diyoruz. 2022’de 284, 2023’te 309, 2024’ün ilk 10 ayında 276 tane kadın cinayeti var. Elektronik kelepçeyle ilgili kapasite sorunumuz yok. 1500 olan kapasiteyi 5 bine artırabiliriz hızlıca. Biz koruma kararı aldığımız kadına bir belge imzalatıyoruz. Belgedeki 11 maddeyi polisler okuyor. ‘Seni korumaya aldık ama riayet et’ diyor. Diyor ki mesela, ‘Şüphelinin size yaklaşması halinde en yakın korunaklı yere geçerek kolluktan direkt yardım iste. Şüpheliyle sakın yüz yüze görüşme. Haftada bir gün muhtara ‘Buraya gelip giden var mı?’ diye soruyoruz. İstihbarat artık ona takılıyor. İlk defa söylüyorum koruma kararı olmasına rağmen geçen sene 32 hanımefendi ikazımıza uymadan, kapıya adam gelince açmış, içeride vurmuş onu.”

‘SUÇLAMAK NE KOLAY’

Yerlikaya’nın açıklamalarına muhalefet milletvekilleri, “Kadınları suçlamak ne kadar kolay” diyerek tepki gösterdi. Yerlikaya da vekillere, “Sen kimden yanasın? Biz kadını koruyoruz” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka yaptığı açıklamada, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerini aktardı. Nazlıaka, “11 ayda 207’si şüpheli en az 550 kadın öldürüldü. Kaç kadın koruma kararı olmasına rağmen Bakan Yerlikaya’nın iddia ettiğinin aksine evinin dışında öldürüldü?” ifadelerini kullandı.

‘GERÇEĞİ ÇARPITIYOR’

Nazlıaka, “Bakan kadınların kapıyı açıp öldürüldüğünü iddia ediyor; gerçeği çarpıtıyor. 2023 yılında 28 kadın koruma kararlarına rağmen öldürüldü. 2024’ün ilk 6 ayında 16 kadın tedbir kararına rağmen öldürüldü. Bu yıl içerisinde; Aydın’da Aylin Pekin, ısrarlı takipte bulunup rahatsız ettiği için şikâyette bulunduğu Mehmet Şah Yeşilova tarafından evinin önünde katledildi. Adana’da Burak Acar uzaklaştırma kararı aldıran Bahar Torun’u elektronik kelepçesini kırarak katletti.

Yani durum hiç de Bakan Yerlikaya’nın çizdiği gibi tozpembe tabloya sahip değildir. İçişleri bakanı unuttu ise hatırlatalım: Görevinizi layıkıyla yaparsanız, koruma kararının uygulanması noktasında gerekli tedbirleri alırsanız, kadın cinayetlerinin önüne geçilebilir” diye konuştu.