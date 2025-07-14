İçişleri Bakanlığı'ndan ‘Atatürk fotoğrafı’ açıklaması: ‘Amaç siyasi partilerin değil, Türk bayrağının kullanılmasıdır’

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atmış ve "Bazı kaynaklardan yarın devlet binalarına Atatürk posteri asılmaması sadece Türk bayrağı asılması ile ilgili talimat verildiği bilgisi geldi" ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu ifadeler hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ vesilesiyle 25 Haziran 2025 tarihli bir genelge yayımlanmıştır.

Genelgede;

Tüm ETKİNLİKLERDE sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi” gerektiği belirtilmiştir.

Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde iddia edilen ‘Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak” olduğu iddiası alçak bir iftiradır.

İçişleri Bakanlığımızın 2018 yılından itibaren yayımladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne ilişkin her genelgede “Tüm etkinlerde sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi” gerektiği ibaresi yer almaktadır. Amaç; 15 Temmuz gibi milletimizin birlik ve beraberliğinin timsali olan anma gününde düzenlenen etkinliklerde siyasi partilerin değil, sadece TÜRK BAYRAĞININ kullanılmasıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”