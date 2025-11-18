İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmesinde bakana tutuklu belediye başkanları ve süreç için tepki gösterildi: ‘Organize kötülüğü AKP yapıyor’

İçişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi dün TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşüldü. CHP’li milletvekilleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya salona giriş yapmadan önce komisyondaki yerini aldı. Milletvekilleri masalarına “İmamoğlu'na özgürlük” yazan dövizler koydu.

SEÇ İM SANDIĞI MECLİS’E GELDİ

CHP grubu salona, üstünde tutuklu bulunan belediye başkanlarının olduğu bir seçim sandığı getirdi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, eylemlerine yönelik basına açıklama yaptı. Ağbaba; “19 Mart’tan sonra başlayan darbe sürecinde 12 Eylül de bile yaşanmayan şeyler yaşanıyor. Sadece belediye başkanlarına değil, ailelerine kadar uzanan bir süreç. İnsanlar ekmeğe muhtaç hale getirildi. Başkanlarımızın, bürokratlarımızın 100 yıllık mallarına el konuluyor. Bu organize kötülüğü AKP yapıyor” dedi.

‘SAVAŞ SU ÇLUSU G İBİ...’

Belediye başkanlarının ve bürokratlarının emniyete getirilmesine ilişkin görüntüleri gösteren Ağbaba; “Bu görüntülere bakın. İnsanlar yargılanmadan böyle görüntülere maaruz bırakılıyor. Belediye başkanlarımız, bürokratlarımız savaş suçlusu gibi sıraya dizdirilip fotoğraf çektiriliyor. Bu organize kötülüğü bugün burada anlatacağız. Polisin derdini dinlemeyenler bu kötülük için polisleri kullanıyor. Bu kötülükler gelip geçecek, ama utancı emri verenler ömür boyu çekecek” ifadelerini kullandı.

‘BU SEFER TEDBİRLİ GELDİK’

Ağbaba’nın açıklamalarının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya salona girdi. Muhalefet sıralarına selam vermeye yönelen Bakan Yerlikaya’ya CHP milletvekilleri tepki gösterdi. İstanbul il binasına kayyum Gürsel Tekin’in polisle binaya girdiği gündeki eylemlerde polis müdahalesinde gözüne gaz yiyen CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu bakana “8 Eylül’de insanlara zulüm ettiniz. Bu sefer tedbirli geldik, talcidli su getirdik yanımızda” dedi. Tepkilere karşın Bakan Yerlikaya, “Sizi dinç gördüm” dedi.

‘PART İNİN Y ÖNET İMİ O PARTİYE AİTTİR’

Bakan Yerlikaya’nın konuşmasına geçilmeden önce Ağbaba söz hakkı aldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasını eleştiren Ağbaba; “Mahkeme, mahkeme dolaşıp o kararı çıkarttınız. Siyasi partiler birbirlerinin işine karışmazdı. Bu siyaset bilgin bitecektir. Bu makamlar gelip geçecektir ama siz tarihe yazık ki bu şekilde geçmeyi tercih ettiniz. Elinizi vicdanınıza koyun değerli milletvekilleri. Bir partinin yönetimi o partiye aittir. Mahkeme bu kongrelerin sürmesi gerektiğini ifade etti ama siz hala İstanbul il binamızın işgalinde korumalık yapıyorsunuz. Vallahi doğru bir şey değil. O bina babamızın malı, partilerimizin malı. Ama siz bu uygulamayı sürdürüyorsunuz" diye konuştu.

‘BİR İSTATİSTİK MESELESİ DEĞİLDİR’

Komisyona sunum yapan Bakan Yerlikaya; Yerlikaya, 1 Ocak–31 Ekim tarihleri arasında FETÖ’ye yönelik 3 bin 258 operasyon düzenlendiğini; bin 395 kişinin tutuklandığını ve bin 347 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Aynı dönemde IŞİD terör örgütüne yönelik bin 457 operasyon yapıldığını, 662 kişinin tutuklandığını ve 693 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını açıkladı. DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik ise 691 operasyon gerçekleştirildiğini; 228 tutuklama ve 545 adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Kadın cinayetlerinin azaldığını da savunan Yerlikaya; “Bu yılın ilk 10 ayında ise maalesef 217 kadın cinayeti işlendi. Evet, geçen yıla göre kadın cinayeti yüzde 25,2 azaldı, yani bir önceki yıla göre 73 daha az kadın cinayeti işlendi ama bu konu bir istatistik meselesi değildir” dedi.

‘D ÜZENS İZ G ÖÇ İLE İLGİLİ YASAL D ÜZENLEMELERE İHTİYA Ç VAR’

CHP İzmir Milletvekili ve İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan; bakanın sunumundaki geri dönen Suriyeli verilerine ilişkin; “8 Aralık 2024’ten bugüne 550 bin Suriyeli geri dönmüş. Dünyada savaş bittiği noktada geriye dönüş sayısı asgari dünyanın istatistiklerinde ilk yıl yüzde 25 ile yüzde 40 arasında. Bizde dönüş yüzde 15’in altında. Yüzde 40 dönmesi gereken yerde 550 bini bir başarı olarak anlatıyorsunuz. Bu birkaç sene sonra Türkiye’deki geçici koruma altındaki Suriyelilerin büyük çoğunluğunun Türkiye’de kalacağını gösteriyor. Nüfus artışını da hesap ederseniz neredeyse 3-5 sene sonra bugün ne kadar Suriyeli varsa o kadar Suriyeli kalacak demek. Türkiye’de düzensiz göç ile ilgili sıkı yasal düzenlemelere ihtiyaç var” eleştirilerinde bulundu.

‘PEKER’İN SAĞLADIĞINI SAĞLAYAMADINIZ’

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise “Terör örgütünü sevindirdiniz, teröristi sevindirdiniz, bu hainlere geçit vermeyen, şehitler veren teşkilatın yüzünü güldürmediniz. İmralı’daki caniyi, adam yerine koydunuz, ulaklarla Cumhurbaşkanlığı makamını muhatap ettiniz. Meclis'te paralel komisyon kurup, İmralı’ya ayak basma yarışına girdiniz, Türk polisini her dönemde siyasete ezdirip, kullanıp kullanıp bir köşeye attınız” dedi. Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasını anımsatan Poyraz, “Sedat Peker’in yurtdışından sağladığı asayişi, kadrolarınızın makam, yetki ve imkanlarıyla sağlayamaması normal mi?” diye sordu.

‘KAYYUMLAR İ Ç İN YENİ BİR G ÖREV UZATMA SÜRES İ İMZALAMAYIN’

Yeni Yol Grubu Milletvekili İdris Şahin, aktarılan operasyonlara değinerek; “Bu kadar çok operasyon yapılıyorsa neden suç oranları düşmüyor? Neden uyuşturucu kullanımı son on yılda bu kadar yaygınlaştı? Neden organize suç örgütleri, mafya yapılanmaları yeniden güç kazandı? Neden vatandaşımız kendini güvende hissetmiyor” dedi. DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü de sürece değinerek; “İçişleri Bakanlığı bu olumlu sürece yasal düzenleme gerektirmeyen adımları atarak katkı sunabilir. Hiçbir şey yapmayarak bile katkı sunabilirsiniz, yeter ki kayyumlar için yeni bir görev uzatma süresi imzalamayın” talebinde bulundu.