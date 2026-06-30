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İçişleri Bakanlığı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu

İçişleri Bakanlığı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu

30.06.2026 23:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İçişleri Bakanlığı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
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Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde: 

"Seferihisar Belediye Başkanı İsmail YETİŞKİN, 

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/394. sayılı dosyasında “Rüşvet Vermek, Rüşvet Almak, İcbar Suretiyle İrtikap (3 kez), Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."

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