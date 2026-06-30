Son dakika... CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne operasyon: Başkan İsmail Yetişkin dahil 12 isim tutuklandı

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 20 ismin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadelerinin ardından Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 17 isim tutuklanmaları talebiyle, bir kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken; iki kişi de savcılıkça serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliği, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Belediye Başkan Yardımcısı İ.K., özel kalem müdürü İ.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 12 ismin tutuklanmasına, 6 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve Ö.F.S. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B., ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla, diğer ismin ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti.