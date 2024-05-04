İçişleri Bakanlığı'nda 'beklenmedik' operasyon: Bakan Ali Yerlikaya'nın 4 yardımcısının yakınında görevli 69 polis geri çekildi!
Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın 4 yardımcısının özel kalemlerinde ve korumalarında çalışan toplam 69 polisin görevlerine son verdi. Görevden alınan polislerin yerine atama yapılmaması dikkati çekti. Görevden çekme işlemi, Kabine değişikliği iddialarının yeniden gündeme gelmesine sebep oldu.
İçişleri Bakanlığı’nda dün akşam saatlerinde iddiaya göre beklenmedik personel operasyonu gerçekleştirildi.
T24’ün özel haberine göre; Bakan Ali Yerlikaya ile birlikte Bakan Yardımcısı olarak çalışan Bülent Turan, Münir Karaloğlu, Mehmet Aktaş ve Ramazan Sağlam’ın makamlarında görev yapan Emniyet personelinin görevlerine son verildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü merkez birimlerinden Koruma Dairesi Başkanlığı kadrosunda bulunup söz konusu bakan yardımcılarının özel kalemlerinde ve korunmasında geçici görevle çalışan 69 polisin görev onayları sonlandırıldı.
BAKANLIKTA HAREKETLİ SAATLER
Dört bakan yardımcısının her birine biri şoför, diğeri koruma olmak üzere sadece ikişer polis bırakılması dikkati çekti.
Bakan yardımcılarına yönelik beklenmedik işlem nedeniyle Bakanlık'ta hareketli saatler yaşanmaya başlandı.
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ YOLDA MI?
Bu arada İçişleri Bakanlığı’ndaki görevden çekme işlemi, hafta sonu olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması beklenen Kabine değişikliği iddialarının yeniden gündeme gelmesine sebep oldu.
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