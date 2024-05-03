Ali Yerlikaya duyurdu... 77 ilde Sibergöz-37 operasyonu: Çok sayıda gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde "çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele" kapsamında düzenlenen "Sibergöz-37" operasyonlarında 156 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 03.05.2024 - 08:32
Ali Yerlikaya duyurdu... 77 ilde Sibergöz-37 operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, en hassas oldukları konuların başında çocukları korumanın geldiğini, kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; aralarında İstanbul, Ankara, Adana, Trabzon, Adıyaman, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çanakkale ve Mersin'in bulunduğu 77 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, CPS (Çocuk Koruma Sistemi) ve NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) isimli uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışmalar sonucu, çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayar ortamında indirdiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konulduğunu aktaran Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.


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