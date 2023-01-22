İçişleri, BirGün'ün 'Tevfik Göksu'nun soruşturulmasına izin verilmiyor' haberine ilişkin açıklama yaptı

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 22:16

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 22:16

BirGün'ün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu’nun soruşturulmasına izin vermediğine dair haberi sonrası İçişleri'nden açıklama geldi

Soylu, kamuyu zarara uğrattığı ve görevini kötüye kullandığı belirtilerek hakkında suç duyurusunda bulunulan AKP’li Göksu için soruşturma izni vermedi, suç duyurularının işleme konmamasına karar verdi.

İçişleri Bakanlığı, BirGün’de İsmail Arı imzasıyla 20 Ocak tarihinde “AKP’li Tevfik Göksu, Soylu sayesinde yargılanmayacak” ve 22 Ocak’ta “Soylu, Göksu’ya yine kalkan oldu” başlığıyla yayımlanan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

İŞLEM YAPILACAK HUSUSA RASTLAYAMAMIŞLAR

“Bazı basın yayın organlarında yer alan; Bakanlığımızca “Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun soruşturulmasına ve yargılanmasına izin verilmediğine” ilişkin haber ve paylaşımlar üzerine açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur” denilen açıklamada, “Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında yapılan şikayetler üzerine, İstanbul Valiliğince yaptırılan ön araştırma sonucunda işlem yapılmasını gerektiren bir hususa rastlanmaması üzerine Bakanlığımızca 02/01/2023 tarihinde işleme konulmama kararları verilmiş ve Danıştay’a itiraz yolunun açık olduğu belirtilerek müştekilerine tebliği için İstanbul Valiliği’ne gönderilmiştir” ifadeleri yer aldı.

GÖKSU İÇİN HİÇ SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ Mİ?

“2019 sonrası döneme ilişkin; AK Partiye mensup belediyeler hakkında, 225 soruşturma izni verilmesi, 361 soruşturma izni verilmemesi kararı verilmişken, CHP’ye mensup belediyeler hakkında, 236 soruşturma izni verilmesi, 359 soruşturma izni verilmemesi kararı verilmiştir” denilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

“Valilik veya müfettiş görüşü üzerine Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında 5 dosyada işleme konulmama kararı verilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında toplam 13 dosyada işleme konulmama kararı verilmiştir.”

Açıklamada İçişleri Bakanlığı’nın hem İmamoğlu için hem de Göksu için işleme konulmama kararı verdiği vurgulansa da İçişleri Bakanlığı’nın şikâyetiyle İmamoğlu hakkında kısa bir süre önce ihaleye fesat karıştırma suçundan dava açıldığı biliniyor.

Ayrıca açıklamada, Tevfik Göksu hakkında 5 defa soruşturma izni verilmediği belirtilirken, Göksu için soruşturma izni verilen dosya sayısı ise açıklanmadı. Bu da “Süleyman Soylu, Göksu’nun soruşturulmasına hiç izin vermedi mi?” sorusunu akıllara getirdi.