Son Dakika... Süleyman Soylu duyurdu: Şırnak'ta bir asker şehit oldu
Son dakika gelişmesi... Şırnak'ta düzenlenen Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda korucu Nimet Encu şehit oldu.
Acı haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklamada yapan Soylu, "Bir kahraman bugün şehadete koştu. O, efsane idi. Onun efsanesi, cesareti yüreği sadakati… Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonunda Bestler Dereler’de Şehit düşen Kahraman Korucumuz Tim Komutanımız Uludereli Nimet Encu’ya Rabbim rahmet eylesin Ruhun şâd, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Bir kahraman bugün şehadete koştu.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 22, 2023
O, efsane idi.
Onun efsanesi, cesareti yüreği sadakati...
Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonunda Bestler Dereler'de Şehit düşen Kahraman Korucumuz Tim Komutanımız Uludereli Nimet Encu'ya Rabbim rahmet eylesin
Ruhun şâd, mekanın cennet olsun pic.twitter.com/633xU8JtjQ
En Çok Okunan Haberler
-
- Otobüste cinsel ilişkiye girenler hakkında yeni gelişme
- Kamer Genç anılıyor: Cumhuriyet’e adanmış bir hayat!
- Sinan Ateş'in ailesinde Erdoğan'a sert tepki
- Mansur Yavaş adayını açık açık ilan etti!
- Devlete olan borçlar için yapılandırma paketi yolda
- 3 geçiş senaryosu
- Aileler çaresiz, iktidar sessiz!
- 'Başarısız bir taşralı'nın hukuk zaferi
- RTÜK üyesi Taşcı'dan Kütahyalı'ya dava
- Seçim tarihi çıkışı