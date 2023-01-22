Son Dakika... Süleyman Soylu duyurdu: Şırnak'ta bir asker şehit oldu

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 20:34

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 20:57

Acı haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamada yapan Soylu, "Bir kahraman bugün şehadete koştu. O, efsane idi. Onun efsanesi, cesareti yüreği sadakati… Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonunda Bestler Dereler’de Şehit düşen Kahraman Korucumuz Tim Komutanımız Uludereli Nimet Encu’ya Rabbim rahmet eylesin Ruhun şâd, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.