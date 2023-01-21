Süleyman Soylu'nun soruşturma izni vermediği AKP'li Göksu: Haberim yok, ne zaman olmuş?

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 12:41

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 12:41

AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya dün akşam TV100’de katıldığı programda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzası ile kendisi hakkında soruşturma izni verilmemesi soruldu.

Göksu, "Haberim yok, ne zaman olmuş" yanıtını verdi. Göksu, "İlk defa sizden duydum ben böyle bir şeyi" derken gazeteci Gürkan Hacır’ın konuyu açıklamasının ardından "Orada bir defa suç unsuru yok ki. Biz belediye olarak kanunun bize verdiği yetkiyle ne yapmışız? TÜRGEV’e yurt yapmışız. Benim bildiğim suç duyurusunda bulunulmuş ama yürütülen işlem yok" dedi.

Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu hakkında, "kamuyu zarara uğrattığı gerekçesiyle" suç duyurusunda bulunuldu. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göksu’nun yargılanmasına izin vermedi.



