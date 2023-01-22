Süleyman Soylu, AKP'li Tevfik Göksu’ya yine kalkan oldu

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 19:14

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 19:14

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na peş peşe davalar açtıran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, İBB Meclisi’nin AKP Grup Başkanvekili de olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun bir başka suç duyurusundan daha soruşturulmasına ve yargılanmasına izin vermediği ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; CHP Esenler İlçe Başkanı Kemal Şahin, 18 Şubat 2022 tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na AKP’li Tevfik Göksu ve belediye yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, Esenler Belediyesi’nin geri dönüşüm işini bedelsiz ve ihalesiz şekilde eski AKP ilçe yöneticisi Hüseyin Aydın’ın şirketine devrettiğini ve bu şekilde de milyonlarca liralık kamu zararına sebebiyet verildiği belirtildi. Şahin, görevini kötüye kullanan ve kamu zararına neden olan AKP’li Göksu ile ilgililer hakkında soruşturma başlatılarak haklarında kamu davası açılmasını talep etti.

(CHP Esenler İlçe Başkanı Kemal Şahin)

Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce yaptığı gibi bu suç duyurusu için de AKP’li Göksu’nun soruşturulmasına ve yargılanmasına izin vermedi. İçişleri Bakanlığı’nın 2 Ocak 2023 tarihli yanıtında, “Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve ilgili belediye görevlileri hakkında 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanın hükümleri uyarınca işlem yapılmasına gerek olmadığına” karar verildiği ifade edildi.

Ayrıca, “suç duyurusunda yer alan iddiaların işleme konulmaması” istendi. Belgede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un ve İller İdaresi Genel Müdürü Selçuk Aslan’ın imzasının yer aldığı görüldü.

17 MİLYON LİRALIK ZARAR

CHP'li Şahin’in belgeleriyle savcılığa ilettiği suç duyurusunda milyonlarca liralık geri dönüşüm vurgununa ilişkin şunlar yer alıyordu:

Esenler Belediyesi tarafından ambalaj atıklarının toplanması ve değerlendirilmesi işi gelir getirici bir faaliyet olmasına rağmen, Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale ile verilmesi gerekirken belediye tarafından ihalesiz olarak 2010 yılında İstanbul Geri Dönüşüm Şirketi’ne devredilmiştir. Atık toplama işinin ihalesiz ve bedelsiz devrini belediyeyi zarara uğrattığı Sayıştay’ın 2019 ve 2020 yılı denetim raporlarında da defalarca belirtilerek belediye başkanlığı uyarılmıştır. Ancak uygulamada hiçbir değişiklik yapılmayarak atıp toplama işi aynı firmaya verilmeye devam edilmiştir.

İstanbul ve Türkiye'deki birçok belediye ambalaj atığı toplama işini ihale yolu ile ya da kiralama yoluyla verdiği firmalardan ciddi gelir elde etmektedir. Esenler ile nüfusu ve bütçe olarak yakın özelliklere sahip Avcılar Belediyesi atık toplama işinden ayda 118 bin TL ve yılda 1 milyon 419 bin TL +KDV gelir elde etmektedir.

Esenler Belediye Başkanı ve diğer ilgililer atık toplama işini mevzuata aykırı olarak ihale yoluyla vermeyerek kamu zararına neden olmuşlardır. Avcılar Belediyesi’nin yaptığı sözleşme dikkate alındığında belediyeye yıllık 1 milyon 419 bin TL+ KDV ödenmektedir. Bu uygulamanın 2010 yılından beri devam ettiği düşünüldüğünde Esenler Belediyesi’nin atık toplama işi nedeni ile 12 yılda uğradığı zarar 17 milyon 39 bin TL+KDV olmuştur.

12 YILLIK BÜYÜK KIYAK

Esenler Belediyesi, ilçe geneli geri dönüşüm ve ambalaj atıklarının toplanması işini, 2010 yılında eski AKP Esenler İlçe Başkan Vekili Hüseyin Aydın ve akrabalarının ortağı olduğu İstanbul Geri Dönüşüm Şirketi’ne verdi. Üstelik belediye, Sayıştay’ın tüm itirazlarına rağmen, 12 yıldır tesisi işleten AKP’li Aydın’ın şirketinden hiçbir ödeme almadı.

Tesisin bedelsiz şekilde devredilmesi, Sayıştay’ın da dikkatini çekmişti. Sayıştay’ın 2019 yılı Esenler Belediyesi Denetim Raporu’nda şu ifadelere yer verildi:

“Ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve depolanması hizmetlerinin bir firmaya ihalesiz ve herhangi bir bedel alınmaksızın devredildiği tespit edilmiştir. Söz konusu hizmetlerin belediye tarafından yapılmaması veya yapılamaması durumunda, ihale mevzuatına uygun olarak bedel alınarak kiraya verilmesi kamu yararına olacaktır.”

DAHA ÖNCE DE İZİN VERMEDİ

Tevfik Göksu ve belediye yöneticilerinin, belediyeye ait 5 katlı ve toplam 5 bin 250 metrekare kullanım alanına sahip binayı, Bilal Erdoğan’ın yönetiminde yer aldığı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis etmesi de yargıya taşınmıştı. Binanın TÜRGEV’e tahsis edilmesine ilişkin suç duyurusunda taşınmış ve suç duyurusunda, “TÜRGEV’in binanın giriş katını binanın bir börekçiye kiraya vererek para kazandığı ve Esenler Belediyesi’nin bu duruma göz yumduğu” ifade edilmişti.

Ancak Bakan Soylu bu suç duyurusunun da işleme konmasına izin vermeyerek Göksu hakkında soruşturma yürütülmesine engel olmuştu.

‘YANDAŞLARINA PEŞKEŞ ÇEKİYOR’

CHP İlçe Başkanı Kemal Şahin BirGün’e yaptığı açıklamada ise şöyle konuştu:

“Esenler Belediye Başkanı Göksu, kamu kaynaklarını kendi yandaşlarına peşkeş çekmeye devam ediyor. Derneklere, vakıflara ve yandaşlarına rant sağlayan Göksu bir kez daha bizi şaşırtmadı.”