İçişleri'nden Levent Göktaş ve Fatih Özer açıklaması: Tıkanıklık yok

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bulgaristan'da yakalanan Levent Göktaş'ın ve Thodex Kurucusu Fatih Özer'in iadesiyle ilgili açıklamalarda bulundu..

(İHA)
03 Eylül 2022 Cumartesi, 11:53
İçişleri'nden Levent Göktaş ve Fatih Özer açıklaması: Tıkanıklık yok
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından eski Özel Kuvvetçi Albay Levent Göktaş ve Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in CEO'su Fatih Özer'in iade süreçlerine ilişkin olarak, "Bulgaristan ve Arnavutluk'taki süreçler ilerliyor, bir tıkanıklık söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

Çataklı açıklamasının devamında, "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 521 bin 39'a ulaşmıştır. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 654 bin 866 kişidir" bilgisini de paylaştı.


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