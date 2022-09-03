İçişleri'nden Levent Göktaş ve Fatih Özer açıklaması: Tıkanıklık yok

03 Eylül 2022 Cumartesi, 11:53

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından eski Özel Kuvvetçi Albay Levent Göktaş ve Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in CEO'su Fatih Özer'in iade süreçlerine ilişkin olarak, "Bulgaristan ve Arnavutluk'taki süreçler ilerliyor, bir tıkanıklık söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

Çataklı açıklamasının devamında, "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 521 bin 39'a ulaşmıştır. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 654 bin 866 kişidir" bilgisini de paylaştı.