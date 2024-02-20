İddia: DEM Parti ve CHP, Gebze'de Erkan Baş'ı destekleyecek

31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken siyasette hareketli günler yaşanıyor. İddiaya göre CHP, İşçi Partisi Genel Başkanı ve Gebze Belediye Başkan Adayı Erkan Baş'ı destekleyerek aday çıkartmayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 21:15
İddia: DEM Parti ve CHP, Gebze'de Erkan Baş'ı destekleyecek
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 31 Mart'taki yerel seçimlerde partisinin Kocaeli Gebze Belediye Başkan adayı olduğunu duyurmuştu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş,  soyal medya hesabından "TİP adaylığının anlamı sorumluluk almak, elini taşın altına koymaktır. Ben de arkadaşlarımdan beklediğim sorumluluğu paylaşıyorum ve ülkemizin en büyük işçi havzası olan Gebze'den adaylığımı ilan ediyorum." ifadelerine yer vermişti.

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İddiaya göre DEM Parti'yle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi de Gebze Kocaeli Belediye başknlığı yarışında Erkan Baş'ı destekleyecek.

 


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