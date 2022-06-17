İddia: Mehmet Metiner'in tepki gösterdiği 'Yalnız Kurt' dizisi yayından kaldırıldı

17 Haziran 2022 Cuma, 09:19

Yönetiminde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın bulunduğu Turkuvaz Medya bünyesindeki ATV’nin ‘Yalnız Kurt’ dizisi AKP içerisinde tartışma yaratmıştı.

Dizinin 19. bölümündeki bir sahnede, Barzani ailesi liderliğindeki IKBY yönetimi hedef alınıyor ve "Kerkük ve Musul Türk yurdudur. Sizler, Büyük Ortadoğu Projesi’nin uydu oluşumlarından birisiniz", “Böyle kendinize Bölgesel Yönetim filan diyorsunuz ya, aslında siz Büyük Ortadoğu Projesi’nin uydu oluşumlarından birisiniz”, “Kerkük Göktürk’tür, bu toprakların asıl sahipleri Türkmenlerdir, Kerkül ve Musul bizimdir”, “Türkmenler, Süryaniler, Şiiler, Sünniler… Tek tek hepsi sizden hesap soracak” gibi ifadeler kullanılıyordu.

METİNER, "REİS'E OPERASYON ÇEKİLİYOR" DEMİŞTİ

AKP eski milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, gündem olan diziye sert tepki göstermişti. Dizinin senaryosunun “ırkçı-faşistler” tarafından hazırlandığını söyleyen Metiner, diziye tepki göstererek “Erdoğan’ın dış politikasına darbe vurdunuz” demişti.

"Misyonumuza ve duruşumuza zarar verdiler. Ayda bir neredeyse o yönetimin seçilmiş başkanı Neçirvan Barzani’yi ağırlayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın Türk-Kürt kardeşliğine yaslanan ve herkese kazandıran köklü dış politikasına darbe vurdular" diyen Metiner, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kendi kanalımız olduğu için başka bir algı oluşuyor. Sanki AK Parti ve Hükümet böyle istediği için o dizi yayınlanıyor algısı. Osman Sınav’ın o milyonlarca Kürt’ün yani bizlerin üzerine boca ettiği ırkçı düşmanlığa karşı çıkmanın Reis’e ve AK Parti’ye karşı çıkmak anlamına geleceği varsayılıyor. O yüzden camiamız susuyor. Reis’e, partimize ve hükümetimize asıl siyasi operasyon çekiliyor. Bu ülkede Erdoğan’a ve davasına umut bağlamış Kürtlerle Erdoğan karşı karşıya getirilmek isteniyor.”

'YAYINDAN KALDIRILDI' İDDİASI

İddiya göre; 19. bölümündeki IKBY bayraklı, Mesut Barzani fotoğraflı sahne ile tartışmalara sebep olan dizi 10 Haziran'da yayımlanan 20. bölümü ile sona erdi. Barzani yönetimine yakınlığıyla bilinen Rudaw'a açıklamalarda bulunan Metiner, dizinin tepkilerin ardından sezon finali yaptığını söyledi.

'HÜKÜMETİMİZİ DESTEKLEYEN BİR KANAL'

Dizinin sezon finali yaptığını ifade eden Metiner şunları söyledi:

“Yayından kaldırıldı. Biz gerekli tepkiyi gösterdik. Irkçı, faşist zihniyetle, kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin gayrimeşru ilan edilmesini hiddetle ve şiddetle kınadık kınamaya da devam edeceğiz. Erbil Yönetimi bizim kardeş bildiğimiz bir yönetimdir. Hükümetimiz ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasında kardeşlik ilişkisi var. Biz Erbil’i kendimizden biliriz, canımızın bir parçası biliriz. O dizide Kürtlerin tahkir edilmesi hepimizi derinden yaralamıştır. Bu sadece Irak Kürdistan Bölgesine yönelik bir operasyon değil aynı zamanda AK Partimizin, hükümetimizin siyasi misyonuna da yönelik yapılmış bir sabotajdır ve dizi üzerinden Türk-Kürt kardeşliği sabote edilmek istenmiştir. Biz Türk Kürt kardeşliğini savunan bir partiyiz. O yüzden şiddetle tepkilerimizi koyduk ve dizi sezon finali ile yayından kaldırıldı.

Hükümetimiz de son derece rahatsız, partimiz de son derece rahatsız. Söz konusu kanal hükümetimizi destekleyen bir kanal. Ama burası demokratik bir ülke. Hükümetimiz dizilerde hangi sahnelerin oynayacağını bilmez ve bununla da ilgilenmez. Zannedersem bu paket olarak teslim edilen hiçbir yerine karışılmadan verilen bir dizi. Bir sonraki bölümünde çok daha iğrenç şeyler yayınlandı. Dolayısıyla ben televizyondaki arkadaşlarımızın iyi niyetinden kuşku duyuyorum. Biz bu düşmanca, ırkçı dili asla kabul etmiyoruz, kabul edemeyiz. Kendilerini uyardığımız halde buna rağmen yayınlamaları televizyon yönetiminin iyi niyetinden kuşkulanmamızı beraberinde getirdi. Ama bunun partimizle AK Parti hükümetimizle asla bir alakası yoktur.”