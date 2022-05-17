'Topluluk kurallarını ihlal ettiği' gerekçesiyle kapatılmıştı: ATV'den açıklama geldi

17 Mayıs 2022 Salı, 10:29

AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen ATV'nin YouTube kanalı, iddiaya göre 'topluluk kurallarını ihlal ettiği' gerekçesiyle kapatıldı.

Kapatılma sebebine dair ATV'den açıklama geldi.

Konuyla ilgili olarak atv'den yapılan açıklamada, "Türkiye'nin en çok YouTube abonesi olan televizyonu atv bugün teknik sebebler nedeniyle kısa süreli erişim sorunu yaşamıştır. Hata YouTube tarafından giderilmiştir. atv içeriklerini atv YouTube kanalından da izlemeye devam edebilirsiniz" denildi.