'Topluluk kurallarını ihlal ettiği' gerekçesiyle kapatılmıştı: ATV'den açıklama geldi
İktidara yakınlığıyla bilinen ATV’nin 10 milyonu aşkın kullanıcıya sahip YouTube kanalının, 'topluluk kurallarını ihlal ettiği' gerekçe gösterilerek kapatıldığı iddiası gündeme gelmişti. ATV'den konuya ilişkin açıklama geldi.
AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen ATV'nin YouTube kanalı, iddiaya göre 'topluluk kurallarını ihlal ettiği' gerekçesiyle kapatıldı.
Kapatılma sebebine dair ATV'den açıklama geldi.
Konuyla ilgili olarak atv'den yapılan açıklamada, "Türkiye'nin en çok YouTube abonesi olan televizyonu atv bugün teknik sebebler nedeniyle kısa süreli erişim sorunu yaşamıştır. Hata YouTube tarafından giderilmiştir. atv içeriklerini atv YouTube kanalından da izlemeye devam edebilirsiniz" denildi.
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