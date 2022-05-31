ATV dizisinde tartışma yaratan PKK sahnesi

ATV’de yayımlanan 'Yalnız Kurt' dizisinde geçen PKK ve Abdullah Öcalan sahnesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2022 Salı, 10:47
ATV dizisinde tartışma yaratan PKK sahnesi
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ATV’de yayımlanan, Osman Sınav yapımı ‘Yalnız Kurt’ dizisinin son bölümünde terör örgütü PKK ve Abdullah Öcalan canlandırmasının bulunduğu sahne gündem konusu oldu.

PKK propagandasının yapıldığı tartışmalarına yol açan dizinin ilgili bölümünde, diyaloglarda da terör örgütünün kuruluşunun “haklı sebepleri” olduğuna dair ifadeler yer alması tepkilere yol açtı.

 


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