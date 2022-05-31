ATV dizisinde tartışma yaratan PKK sahnesi
ATV’de yayımlanan 'Yalnız Kurt' dizisinde geçen PKK ve Abdullah Öcalan sahnesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
ATV’de yayımlanan, Osman Sınav yapımı ‘Yalnız Kurt’ dizisinin son bölümünde terör örgütü PKK ve Abdullah Öcalan canlandırmasının bulunduğu sahne gündem konusu oldu.
PKK propagandasının yapıldığı tartışmalarına yol açan dizinin ilgili bölümünde, diyaloglarda da terör örgütünün kuruluşunun “haklı sebepleri” olduğuna dair ifadeler yer alması tepkilere yol açtı.
İlgili Haberler
- 'Topluluk kurallarını ihlal ettiği' gerekçesiyle kapatılmıştı: ATV'den açıklama geldi
- ATV'nin Yalnız Kurt dizisindeki sahneye Ümit Özdağ'dan sert tepki: Türkleri PKK'lı olmakla suçluyorlar
- Turkuvaz, Rıdvan Dilmen'i özür dilemeye çağırdı
- Hükümete yakın Turkuvaz Medya Grubu'ndan Berna Laçin'e ambargo
-
Video Haberler
- Oteli karıştıran kavga: Yumruklar havada uçuştu!
- Omar'ın hayati tehlikesi geçti
- O fabrika sökülüyor!
- 'Kesik baş' cinayetinde 6 kişi daha adliyede
- Sahile vuran balon balıklarını yiyen 11 kedi zehirlendi
- Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin lira
- Şehir hastanesi şantiyesinde ücret isyanı
- Geçinemeyen market çalışanı 'çilek' işine girdi
- Baskında ele geçirildi: 2 tutuklama
- Ayının saldırdığı işçi: Öldüğümü sanıp bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- O fabrika sökülüyor!
- 'Ortalığı ayağa kaldıracağım'
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Diyanet Kuran meali yasaklattı
- Bir 'festival' iptali daha
- Memurun sakal uzatması 'resmen' serbest
- Kim bu Türkiye Devlet Fedaileri?
- İşçi servisi kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi
- 'Kanal İstanbul'da geri adım atıldı'