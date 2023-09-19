İddia: Soylu POLNET'e üst düzey AKP'li yöneticilerin yakınlarını ekledi, 'dokunulmaz' yaptı
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya çarpıcı sorular yöneltti. Bu önergede Süleyman Soylu’nun POLNET’e üst düzey AKP’li yöneticilerin yakınlarının eklenip eklenmediği ve kimleri ‘dokunulmaz’ yaptığı soruları yer alıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya verdiği soru önergesinde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik çarpıcı sorular yöneltti.
Söz konusu önergede Süleyman Soylu ve ekibinin hukuka aykırı iş ve işlem yapan kişilerin bilgilerinin POLNET sistemine yüklendiği iddiası Yerlikaya’ya soruluyor.
Soru önergesinde aynı zamanda “Bu sistem sayesinde ilgili kişilerin ifadeye çağrılması durumunda sistemin uyarı verdiği bu şekilde Soylu’nın ekibinin ilgili polis merkezine ulaşarak işlem yapmasını engellediği, soruşturma dosyalarına müdahale edildiği iddiası doğru mudur?
Söz konusu sisteme üst düzey AKP’li yöneticilerin yakınlarının da eklendiği bu şekilde polisin işlem yaptığı an haber alındığı iddiası doğru mudur?
Süleyman Soylu POLNET üzerinden kimleri ‘dokunulmaz yapmıştır?
İçişleri Bakanı olarak söz konusu sistemden bilginiz bulunuyor mu? Soru önergesinden sonra gerekli inceleme yapılacak mıdır?” soruları yer alıyor.
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