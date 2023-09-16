Özgür Özel'in konuşması sırasında 'Kılıçdaroğlu' sloganı: 'Beni Süleyman Soylu susturamadı...'

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in İzmir İl Kongresi'ndeki konuşmasında "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı. Özel, "Beni Süleyman Soylu susturamadı. Bu talimatı veren de susturamaz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2023 - 13:02
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CHP Genel Başkanlığı için dün adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin İzmir İl Kongresi'nde kürsüdeydi.

"Sandığı yeniden umut haline getirmek gerektiğini" söyleyen Özel'in konuşması sırasında salondan "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganları yükseldi.

Gençlere seslenen Özgür Özel, "Gençler kim dediyse 'Bunu yapın' diye, yapmayın. Benim konuşmama engel olamazsınız. CHP'lilere yakışmaz. Beni Süleyman Soylu susturamadı. Bu talimatı veren de susturamaz" dedi.

Özel daha sonra konuşmasına devam etti.


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