Rütbelerini Soylu ‘sökmüştü’: Eski emniyet müdürleri Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'ya hakları iade edildi

Yayınlanma: 14.09.2023 - 09:49

Güncelleme: 14.09.2023 - 09:49

Rütbeleri sökülen, silahlarına el konulan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait binalara girişleri yasaklanan eski emniyet müdürleri Sabri Uzun ve Hanefi Avcı, haklarını geri aldı.

Duvar’dan Can Bursalı’nın haberine göre, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde Disiplin Kurulu'na verilen Uzun ve Avcı, kendileriyle ilgili kararı yargıya taşıdı. Emekli olduktan sonra elde ettikleri hakları elinden alınan Uzun ve Avcı'nın başvurusu, idari yargı tarafından kabul edildi.

Karar, İçişleri Bakanlığı'na tebliğ edildi. Tebliğin ardından bakanlık yargı kararını işleme koydu ve Uzun ile Avcı'nın rütbeleri, beylik silahları ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait binalara giriş hakları geri verildi.

'Mahkeme kararı en geç 30 gün içinde idare tarafından uygulanır' kanun maddesinin, Süleyman Soylu döneminde uygulanmaması tartışma yaratıyordu. Bazı yargı kararları 13-14 aya kadar işleme konulmuyordu. 6 Haziran'da oluşturulan kabinede İçişleri Bakanı olarak atanan ve görevi devraldığı törende 'hukukun üstünlüğü' vurgusu yapan Yerlikaya yargı kararlarını işleme koydu. Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olmasıyla birlikte iade kararı alan ancak henüz uygulanmayan yüzlerce kişinin göreve iadeleri yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı bir paylaşımla CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek verdiği gerekçesiyle İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun'un, terör örgütü ile iltisaklı, irtibatlı olduğu gerekçesiyle rütbesini, silahını ve kimliğini aldı. Polis evlerine girişi yasaklandı.

Bunun ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) Dairesi eski Başkanı Hanefi Avcı'ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı doğrultusunda Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını söylediği için hakkında soruşturma açıldı. Soruşturmanın ardından Avcı'nın 20 Haziran 2022'de rütbeleri ve silahı geri alınmıştı.