CHP'li Özgür Karabat'tan hakkındaki iddialara yanıt: Belge belge açıkladı!

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'yla ilgili yürütülen soruşturmada sona gelindi ve iddianame mahkemeye sunuldu. İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın seçim süreci için para talebinde bulunduğu iddiasına Karabat sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"ÇELİŞKİLİ İFADELER"

Aziz İhsan Aktaş’ın ifadelerinin ardından şoförü Sırrı Küçük'ün tutuklandığını söyleyen Karabat, "Sözde Aktaş’tan ben 5 milyon liralık rüşvet istemişim. İlk çelişki burada başlıyor. Aktaş, bu parayı İkitelli’deki ofisime gönderdiğini söylüyor. Daha sonraki ifadesinde parayı akaryakıt istasyonunda teslim ettiğini belirtiyor. İkinci çelişki de burada. Aktaş’ın adamı Ömer Güngör bu parayı Sırrı Küçük’e bir akaryakıt istasyonunda teslim etti deniliyor. HTS kayıtları kanıt deniliyor ama Güngör ve Küçük’ün HTS kayıtlarına bakınca aralarında en az 400 metre mesafe olduğu görülüyor" açıklamasını yaptı.

İDDİALARA YANIT

Karabat, akaryakıt istasyonun da ofisinin de İkitelli’de olduğu bilgisini vererek "Şoförüm de oraya yakın oturuyor. Yani sürekli bulunduğu bir bölge. İki kişinin yan yana geldiğine dair bir kanıt yoktur. Çevrede yüzlerce güvenlik kamerası var. İstasyonun da kameraları var. Eğer bir araya geldilerse neredeler? Teknik kayıtlar bunları doğrulamıyor. Parayı verdiği söylenen Ömer Güngör’ün ifadesi yok. Buna delil olarak sunulan bir dekont var. 'Cihangir Sağlık Hizmeti ve Ticaret Limited Şirketi' hesabından 5 milyon TL çekilmiş. Ancak Ticaret Sicil Gazetesi kayıtları şirket ile Aktaş arasında doğrudan bir bağlantı olmadığını gösteriyor. Bu şirket 2020’de Selçuk Büyükkoyuncu tarafından kuruldu ve 2023 Eylül ayında hisselerini Ümit Gözütok’a devretti" dedi.

CHP'li Karabat, "Gözütok, geçmişte Aktaş ailesine ait şirketlerde çalıştı. Ancak Gözütok’un Ömer Güngör ile bir iletişimi yok. Aktaş ile alakası olmayan bir şirketin hesabından 5 milyon TL çekiliyor. Bu şirketin sahibi eskiden Aktaş’ın şirketlerinde çalışmış. Ümit Gözütok’un halen tutuklu olduğuna dosyada yer verilmiş. Ümit Gözütok parayı Ömer Güngör’e nerede verdi, nasıl iletişime geçtiler bunlar dava dosyasında yok. Aktaş’ın, Ömer Güngör’ün Sırrı Küçük ile iletişimi de yok. HTS kayıtları da yan yana olmadıklarını ispat ediyor" ifadelerini kullandı.

''BİZLERE KUMPAS KURULUYOR''

"Aziz İhsan Aktaş ile benim tek telefon görüşmem 8 Kasım 2023 tarihinde yapıldı" ifadeleriyle Aktaş'ı yalanlayan Karabat, "Bunun dışında herhangi bir görüşme gerçekleşmedi. Dava dosyasında da bu açık bir şekilde belli. Böyle karanlık ilişkilere sahip insanlar üzerinden bizlere kumpas kuruluyor. İddiaları kanıtlayacak somut bir belge, teknik kayıt ve veri bulunmuyor. Tamamen iftiralar üzerine tutuklamalar inşa ediliyor. AKP’nin yolsuzluklarını, yurt içi ve yurt dışında dönen kara para trafiğini belgelerle

İFTİRALARA CEVABIM: SİZDEN KORKAN SİZİN GİBİ OLSUN!

1) Aziz İhsan Aktaş’ın iftiraları ile şoförlüğümü yapan Sırrı Küçük tutuklandı. Sözde Aktaş’tan ben 5 milyon liralık rüşvet istemişim. İlk çelişki burada başlıyor. — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) June 4, 2025

ortaya çıkardığım için hedefte olduğumu biliyorum. Sizin iftiralarınızdan, yalanlarınızdan korkup bir adım geriye gitmeyiz" dedi.



