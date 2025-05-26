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İdris Şahin, iktidarı bombalayan Yeni Şafak'a seslendi: 'Beyler artık çok geç...'

İdris Şahin, iktidarı bombalayan Yeni Şafak'a seslendi: 'Beyler artık çok geç...'

26.05.2025 12:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İdris Şahin, iktidarı bombalayan Yeni Şafak'a seslendi: 'Beyler artık çok geç...'

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, AKP'ye yakın Yeni Şafak'ın iktidarı ekonomi üzerinden ağır şekilde eleştirdiği manşeti üzerine "Beyler bazı şeyler için artık çok geç. İsteseniz de artık düzeltme şansınız yok" dedi.

AKP'ye yakın Albayrak Medya grubu bünyesindeki Yeni Şafak gazetesi, bugünkü manşetinde iktidarın ekonomi politikalarını yerden yere vurdu. 

“Faiz arttı dolar yükseldi enflasyon azdı: Üretim düştü sanayi duruyor” başlıklı manşetle çıkan gazetenin bu haberi muhalefetin de gündemine girdi. 

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, sosyal medya hesabından gazetenin manşet sayfasını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: 

"Yeni Şafak’tan yine adrese teslim manşet.!!!!

Üretimin düştüğünü sanayinin durduğunu bugün mü görüyorsunuz?

Beyler bazı şeyler için artık çok geç. 

İsteseniz de artık düzeltme şansınız yok.

Zaten düzeltmeye dair bir derdiniz de yok…"



İlgili Konular: #Mehmet Şimşek #yeni şafak

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