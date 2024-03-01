İfade özgürlüğü HÜDA-PAR'ı rahatsız etti: “Manevi değerlerimiz hâlâ korumasız”
HÜDA-Par Genel Sekreteri Şehzade Demir, Meclis’te yaptığı basın açıklamasında “Manevi değerlerimiz hâlâ korumasız” diyerek Sendika.Org haberine getirilen erişim engelinin kaldırılmasını örnek gösterdi. İnançlara ve manevi değerlere hakaret olduğunu iddia eden Demir, Meclis’teki partileri “inisiyatif alma”ya çağırdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Vedasına en çok kendi şaşırdı: All Star'da eleme günü...
- AYM Erdoğan’ın bakanlığa verdiği yetkileri elinden aldı!
- 24 saatte fikri değişti!
- '14 Mayıs'ı alt üst eden tablo'
- 'Bilmeyenler için hatırlatmak isterim...'
- 'AKP'nin kalesinde' şaşırtan sonuç
- 'Tereddütsüz olumlu karşılarım'
- Çok sayıda yaralı var!
- Ege’nin altına dinamit!
- Erdoğan'dan 'şarap' onayı