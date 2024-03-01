İfade özgürlüğü HÜDA-PAR'ı rahatsız etti: “Manevi değerlerimiz hâlâ korumasız”

HÜDA-Par Genel Sekreteri Şehzade Demir, Meclis’te yaptığı basın açıklamasında “Manevi değerlerimiz hâlâ korumasız” diyerek Sendika.Org haberine getirilen erişim engelinin kaldırılmasını örnek gösterdi. İnançlara ve manevi değerlere hakaret olduğunu iddia eden Demir, Meclis’teki partileri “inisiyatif alma”ya çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 22:45
İfade özgürlüğü HÜDA-PAR'ı rahatsız etti: “Manevi değerlerimiz hâlâ korumasız”
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