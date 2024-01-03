İfadeye çağrıldığı iddia edilen Fatih Altaylı'dan açıklama

Yayınlanma: 03.01.2024 - 08:44

Güncelleme: 03.01.2024 - 09:26

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı iddia edilen gazeteci Fatih Altaylı, "ifadeye çağrılmadığını, ancak çağrılırsa da şaşırmayacağını" söyledi.

Demirören Haber Ajansı (DHA), Anadolu Ajansı (AA) ve İhlas Haber Ajansı (İHA) gece saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gazeteci Fatih Altaylı hakkında bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattığını duyurdu.

Altaylı'nın soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öne sürüldü.

AÇIKLAMA GELDİ

Cumhuriyet yazarı ve gazeteci Arif Kızılyalın'a konuşan Fatih Altaylı ise iddiayı yalanladı.

Herhangi bir şekilde ifadeye çağrılmadığını söyleyen Altaylı, şu ana kadar kendisine ulaşan bir haber olmadığını belirtti.

RASİM OZAN KÜTAHYALI: ALTAYLI İÇİN DEVLET HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Yandaş gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da bu soruşturmalarla gündeme gelen Altaylı hakkında bazı iddialarda bulunmuştu. Kütahyalı, Altaylı hakkında "devlet içi hazırlıkların sürdüğünü" iddia etmişti.

Kütahyalı, X hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Çok ilginç bir vaziyet var… Fatih Altaylı ile ilgili DEVLET içi hazırlıklar sürüyor bu saatte bile… Telefon trafikleri hızlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda da hareketlilik var. Benim de Serap Çil olayında tanık olarak ifademi rica ettiler. Bu iş nereye doğru gidiyor?

Altaylı’ya bir şeyler olacak ama ne olacak ben de bilmiyorum… İslam Bayrağı taşıyan dindar amcanın oğlu yaşındaki çocuk tarafından ağzının burnunun kırılması ve bu şiddeti Altaylı’nın övmesi DEVLET içinde Müslüman kanatta, hatta Milliyetçi-Muhafazakar kanatta şalterleri attırmış.

Fatih Altaylı bir açıdan DEVLET’in emrindedir. Örn: Metin Gürcan’ın tutuklanmasının zeminini DEVLET’in talimatıyla Altaylı yaptı… Fakat bir açıdan deli bir tiptir. 'Eline sağlık' olayında sınırları aştı. DEVLET’in Müslüman-muhafazakar kanadı Altaylı’nın tutuklanmasını istiyor…

Fatih Altaylı’nın Serap Çil dosyası raftan indirildi… Şeyh Sait ve Metin Gürcan olayında DEVLET’in emrini yaptığı için 'dokunulmaz' olduğunu düşünüyor Altaylı. Rejim’in Müslüman ve muhafazakar kanadı ise tutuklanmasını istiyor. Bakalım bu Devlet için kavgada kim galip gelecek?"