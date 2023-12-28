Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu Fatih Altaylı’ya konuştu: Pençe-Kilit Operasyonu’nu değerlendirdi

Yayınlanma: 28.12.2023 - 13:57

Güncelleme: 28.12.2023 - 13:57

Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk oldu.

Türkiye’nin yakın zamanda 12 şehit verdiği Pençe-Kilit Operasyonu’na yönelik değerlendirmelerde bulunan Pamukoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Biz oralarda üsler kuruyoruz. Fakat bu üs meselesi ben Hakkari’ye atandığımdan beri kabul etmediğim, uygulamadığım bir şey. Çünkü, bizim toprakla ilgimiz yok. Biz gireriz, 2-3 günde darmadağınık ederiz. 3-4 günden fazla kalmayız.

Gayrinizami çatışmada toprak önemli değil. Teröristin kendisi önemlidir, bize kendisi lazım.

Hududu korumak başka bir şey, teröristleri bulup yok etmek başka bir şey. Gayrinizami harpte tek bir formül vardır: Ara, bul, yok et. Ne üssü?

ABD, Vietnam'da üsleri basılarak 56 bin ölü verdi. Üs demek, sen sabitsin demek, sen gözetleniyorsun, sen takip ediliyorsun demek. ‘En zayıf anında mutlaka ben sana baskın yaparım’ demek.

Tecrübenin kurumla ilgisi yoktur. Tecrübenin kişiyle ilgisi yoktur. O kişi giderse, tecrübe gider.”

Emekli Albay Orkun Özeller, Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Harekâtı için yaptığı açıklamada "Ben kendilerine bunu istedikleri yerde anlatabilirim. Daha fazla şehit verilmesini arzu etmiyoruz. Yıllardır şehit veriliyor, bugün de verilebilir yarın da verilebilir tamam da... Ne için yaptığınız, bu önemli. Hududu korumak için mi? Ben oradaki birliklerin yarısıyla hududumu korurum" ifadelerini kullanmıştı.