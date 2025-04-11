İfadeye çağrılmıştı... Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'den adliye çıkışı açıklama: 'Demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz!'

Yayınlanma: 11.04.2025 - 12:30

Güncelleme: 11.04.2025 - 12:30

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma sürecinde yapılan protesto eylemlerine katıldığı için Zonguldak Adliyesi’nde ifade veren Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve Milletvekilleri adliye önünde açıklama yaptı.

Erdem, Anayasa'nın verdiği demokratik hakları kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

"İTİRAZIMIZ SÜRECEK"

Erdem'e destek vermek amacıyla Zonguldak Adliyesi'ne gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis Üyesi ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve tutuklanan Belediye Başkanlarımız için Genel Başkanımız Özel Özel’in çağrısı ile bir toplanma gerçekleştirdiler. Bir süreç Anayasal haklar doğrultusunda itirazın yükseltilmesi şeklinde gerçekleşti. Hiç kimsenin kılına zarar gelmedi. Gençlerimiz, yetişkinlerimiz, çocuklarımız, yaşlılarımızda katıldığı, Zonguldak halkının katıldığı madenci kentine yakışan şekilde burada Anayasal haklarını kullanarak protesto haklarını kullandılar. Sebebi, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, çalışma arkadaşları, belediye başkanlarımız, sanatçılar, gençlerimize yönelik olarak uygulanan haksız, hukuksuz maalesef zaman zaman onların canını çok acıtan uygulamalardır. Bunlara itirazımız sürecek. Biz haklarımızı biliyoruz, bu haklarımızı da itiraz hakkımızı da kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

"İKTİDAR GÜCÜN ELİNDEN GİDECEĞİNİ BİLİYOR"

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, yaptığı açıklamada, “Türkiye yönetilemiyor. 31 Mart seçimlerinden sonra bunu gördük. Cumhurbaşkanımız adayımız İmamoğlu, muhalif kesimler, sanatçılar, STK üzerindeki baskı her geçen artıyor. Halkımız bize destek vermekte. Yapılan hukuksuz operasyonlarla bizi sandıkta yenemeyecekler. Biz anayasal haklarımızı kullanarak yürüyüş ve protestolar gerçekleştirildi. Kesinlikle vatandaşlarımız polisle karşı karşıya gelmemiştir. Belediye Başkanımızda demokratik haklarını kullanmıştır. Muhalif sesleri susturmak için yapıldığını biliyoruz. Dik durmaya, Anayasal haklarımızı kullanmaya ve erken seçim sandığını istemeye devam edeceğiz. Baskılar bizi yıldırmadı, yıldıramayacak."

"GİZLİ BİR EL TARAFINDAN SORGULANDIĞINI GÖRÜYORUZ"

CHP İl Başkanı Devrim Dural ise yaptığı açıklamada “Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in çağrısı ile Anayasal haklarımızı kullandığımız demokratik haklarımızı kullandığımız. Bu yapılan gösterilerde barış iklimi ortadan kaldıracak her hangi bir olay olmamıştır. Güvenlik güçlerimizle eşgüdüm içerisinde protesto haklarımızı kullandık, bu anlamda sorumluluklarımızı biliyoruz. Haksız, hukuksuz uygulamaların yaşandığı bir ortamda protesto yürüyüşünü gerçekleştirmemiz doğal karşılanmalı. Burada bu gösteriler ilk defa yapılmıyor, sonda olmayacak. Gizli bir el tarafından sorgulandığını görüyoruz. Çok üzülüyoruz. Zonguldak Büyük Madenci yürüyüşünü yapmış bir kenttir. Demokratik ülkelerde proteste bir haktır. Zonguldak’ta bunlara gerek olmadığını düşünüyorum” dedi.



