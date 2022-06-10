İffet Polat anlattı: ‘Evlenemiyorum’ dedi AKP’ye çattı
Yurttaşın AKP'li milletvekiline “Ben evlenmek istiyorum. Siz, hanımlara dul maaşı bağlamışsınız, evlenmiyorlar. Ben size oy vermeyeceğim” dediği aktarıldı.
AKP İstanbul Milletvekili İffet Polat, TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu’nda söz alarak, Siirt’te yaptığı bir ev ziyaretini anlattı. Polat, adamın, “Ben evlenmek istiyorum. Siz, hanımlara dul maaşı bağlamışsınız, evlenmiyorlar. Ben size oy vermeyeceğim” dediğini aktardı.
Polat bu anı üzerine, “Şimdi evlenmek isteyen dedelere, ninelere belki evlilik desteği sağlamamız lazım” önerisini getirdi. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise “Eşe ihtiyaç duyması kendine baktırmak için mi? Demek ki kadınlarda para varsa eşe de ihtiyaç duymuyor. Önemli olan, insanların birbirine ihtiyaç duymadan bu bakımlarının yapılabileceği bir ekonomik düzeyin sağlanması” ifadelerini kullandı.
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