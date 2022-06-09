Prof. Dr. Naci Görür’den AKP’li belediyeye rant tepkisi

09 Haziran 2022 Perşembe, 23:45

İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde Ulus Pazarı'nın yakınında bölgedeki tek yeşil alan ve deprem toplanma alanı olan parkın AKP’li Çekmeköy Belediyesi tarafından imara açılmak istenmesi bölge halkını sokağa dökmüş, iş makinalarını protesto eden mahalle sakinlerine polis tarafından müdahale edilince arbede yaşanmıştı.

"CAN GÜVENLİĞİNİ HİÇE SAYAN ANLAYIŞI KINIYORUM"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de deprem toplanma alanının imara açılmasına tepki gösterdi.

AKP'li belediyenin yıkım kararını kınayan Görür, “İstanbul Çekmeköy'de bir mahallede tek yeşil alan olan bir parkı imara açmak istiyorlar. Burası oradaki tek deprem toplanma alanı. Bunu belediye yapıyor. Mahalleli direniyor. Alkışlıyorum onları. Depreme rağmen insanımızın can güvenliğini hiçe sayan anlayışı kınıyorum” ifadelerini paylaştı.