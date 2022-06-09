Prof. Dr. Naci Görür’den AKP’li belediyeye rant tepkisi
İstanbul Çekmeköy'de deprem toplanma alanının AKP'li belediye tarafından imara açılmasına tepki gösteren Prof. Dr. Naci Görür, "Depreme rağmen insanımızın can güvenliğini hiçe sayan anlayışı kınıyorum” ifadelerini kullandı.
İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde Ulus Pazarı'nın yakınında bölgedeki tek yeşil alan ve deprem toplanma alanı olan parkın AKP’li Çekmeköy Belediyesi tarafından imara açılmak istenmesi bölge halkını sokağa dökmüş, iş makinalarını protesto eden mahalle sakinlerine polis tarafından müdahale edilince arbede yaşanmıştı.
"CAN GÜVENLİĞİNİ HİÇE SAYAN ANLAYIŞI KINIYORUM"
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de deprem toplanma alanının imara açılmasına tepki gösterdi.
AKP'li belediyenin yıkım kararını kınayan Görür, “İstanbul Çekmeköy'de bir mahallede tek yeşil alan olan bir parkı imara açmak istiyorlar. Burası oradaki tek deprem toplanma alanı. Bunu belediye yapıyor. Mahalleli direniyor. Alkışlıyorum onları. Depreme rağmen insanımızın can güvenliğini hiçe sayan anlayışı kınıyorum” ifadelerini paylaştı.
İstanbul Çekmeköy’de bir mahallede tek yeşil alan olan bir parkı imara açmak istiyorlar. Burası oradaki tek deprem toplanma alanı. Bunu belediye yapıyor. Mahalleli direniyor. Alkışlıyorum onları. Depreme rağmen insanımızın can güvenliğini hiçe sayan anlayışı kınıyorum. Sevgiyle— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 9, 2022
Video Haberler
- Müşteri market çalışanına saldırdı!
- CHP'li Özdemir'den Bakan Kurum'a kentsel dönüşüm sorusu
- Polisin intihar notu Meclis'te
- Martıyı alkollü kullanan yurttaş ehliyetinden oldu
- Zam talebi reddedilen fırıncılardan çalışmama kararı
- Yol verme kavgasından sonra iş yerine kurşun yağdırdı
- Tüfekli saldırgan: Ucuz ekmek satmaması için uyardım
- Kadıköy'de kargalar kaldırımdakilere zor anlar yaşattı
- Antalya'da sahile vuran yunus barınağa nakledildi
- 6 aylık hamile eşini öldürdü, 'İyi hal' indirimi aldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzine dev zam yolda!
- Erdoğan'ın adaylığına CHP'den jet yanıt
- İktidarda Mahmut Özer krizi
- Ek göstergede ayrımcılık
- Erdoğan açtığı davayı kaybetti
- Son anketten Erdoğan'ı üzecek haber
- Akşener’den Kılıçdaroğlu’na özür
- Erdoğan SADAT’A neden ‘sâdât’ diyor
- Yargıtay'dan emsal izin kararı
- Tüketici kredilerinin vade sınırında değişiklik