İftiralar yargıya taşındı: Resul Emrah Şahan'dan yandaş gazeteci Cem Küçük'e tazminat davası

TGRT Haber’de 26 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan “Taksim Meydanı” programında, iktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük tarafından ortaya atılan “PKK’ye para aktarma”, “Brüksel’de terör örgütüyle görüşme”, “teröre finansman sağlama” ve “DHKP-C ile bağlantılı kişilerle çalıştığı” yönündeki iddialar üzerine, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan adına 100.000 TL’lik manevi tazminat davası açıldı.

Avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Hikmet Ermaner aracılığıyla Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, söz konusu iddiaların hiçbir somut belgeye dayanmadığı, savcılık dosyasındaki MASAK raporlarında böyle bir suçlamaya yer verilmediği ve soruşturma dosyasının gizliliğini ihlal eder şekilde yayınlarda kullanıldığı açıkça ortaya kondu.

Ayrıca, iddiaların merkezindeki Azad Barış ile yapılan kısa süreli telefon görüşmelerinin, herhangi bir suç unsuru taşımadığı, bu kişinin kamuya açık bir siyasetçi olduğu ve hakkında bir sabıka ya da yakalama kararı bulunmadığı da hukuki belgelerle ispatlandı.

Dilekçede ayrıca; Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ışığında, “terör örgütüyle ilişkilendirme” gibi ağır suçlamaların yalnızca somut delillerle ispatlanabileceği, aksi durumda bu iddiaların gazetecilik değil, açıkça kişilik haklarına saldırı olduğu belirtildi.

KILIÇDAROĞLU AYRINTISI

TGRT Haber kanalı son dönemde CHP'nin parti içi konularına dair haberleriyle ve muhaliflere yönelik hedef gösteren tutumuyla gündeme gelirken Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kanalın Ankara temsilcisi Fatih Atik'e röportaj vermişti. Atik Kılıçdaroğlu'nun kendisine TGRT'yi kastederek 'Haberlerini beğeniyorum' dediğini belirtmişti.