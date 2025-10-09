Iğdır’da ’Sırrı Süreyya Önder Parkı’ kararı 5 aydır onay bekliyor

Iğdır Belediyesi Meclisi, İstanbul’da 3 Mayıs’ta hayatını kaybeden TBMM eski Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in adının, Cumhuriyet Mahallesi Şube Sokak’taki Eski Zabıta Müdürlüğü binasının arkasındaki parka verilmesini kararlaştırdı.

Meclis, 5 Mayıs’ta gerçekleştirdiği oturumda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendine dayanarak yaptığı oylama sonucunda, söz konusu parkın adının "Sırrı Süreyya Önder Parkı" olmasına oy çokluğuyla karar verdi. Yasaya göre belediye meclisince alınan bu tür kararlar, 5393 sayılı Kanun’un 81. maddesi gereğince mülki idare amirinin (ilgili bölgeden sorumlu vali veya kaymakam) onayıyla yürürlüğe giriyor. Ancak aradan yaklaşık 5 ay geçmesine rağmen karar henüz onaylanmadı.

Kentte konunun duyulmasının ardından, Sırrı Süreyya Önder’in sevenleri ve bazı yurttaşlar, kararın onaylanmamasına tepki gösterdi.

Yurttaşlar, Sırrı Süreyya Önder’in adının parka verilme kararına saygı gösterilmesi gerektiğini savunarak, kararın bir an önce yürürlüğe girmesini talep etti.