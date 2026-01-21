Iğdır'daki Suriye eylemlerinde 3 polis yaralandı, 48 kişi gözaltına alındı

Iğdır'da DEM Partililer, Suriye'nin kuzeyinde Ahmet-El Şara yönetimine bağlı askeri birliklerin terör örgütü PKK'nin uzantısı olarak bilinen SDG/YPG kontrolündeki bölgelere düzenlenen operasyonlar protesto edildi.

DEM Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, basın açıklamasının ardından protesto yürüyüşü yapmak istedi. Grubun yürüyüşüne polis izin vermemesi sonrası arbede yaşandı.

3 POLİS YARALANDI

Polis, biber gazı ile protestoculara müdahale etti. Çıkan olaylarda 3 polis yaralandı. Kolundan yaralanan bir polis Erzurum’a sevk edilirken, 48 kişi gözaltına alındı.

DBP Parti Meclisi üyesi Abdullah Ekelik, DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Deniz Kaynar, Iğdır Belediye Eş Başkanı Nejla Kum, DEM Parti ve DBP’li yöneticiler, Özgür Kadın Hareketi (TJA) üyeleri ile il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinin de bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.