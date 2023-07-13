İhale ‘sabıkalıya’ emanet: Yaptığı geçitte sekiz kişinin can verdiği şirket, deprem kenti Hatay’da konut dikecek

Yayınlanma: 13.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2023 - 04:00

AKP iktidarı, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yerle bir olan şehirlerde yapılması planlanan konut projeleri için bir bir ihale düzenlemeye devam ediyor. Ancak projelerin bir kısmı tanıdık isimlere giderken bazı ihaleler ise “sabıkalı” şirketlere veriliyor. 6 Şubat’ın şoku daha atlatılamadan 15 Mart’ta, depremden etkilenen illerden Şanlıurfa’da sel felaketi yaşanmış, suyla dolan Abide Köprülü Kavşağı’nda sekiz kişi yaşamını yitirmişti. Altgeçidi 2012’de, üstgeçidi ise sel felaketinden yalnızca üç ay önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılan kavşağı inşaa eden şirketler tartışma konusu olmuştu.

Söz konusu kavşağın altgeçidini yapan Miraç-Yol Altyapı Üstyapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne Hatay’ın Kumlu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılması planlanan 303 adet konut ve altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihalesi verildi. Şirket bu ihaleden 532 milyon 590 bin TL alacak.

Miraç-Yol isimli şirket bugüne kadar 18 kamu ihalesine imza attı. Konut, yol, kavşak, altyapı ve karakol gibi bir çok inşaat yapan bu şirketin aldığı kamu ihalelerinin toplam bedeli ise 2 milyar 186 milyon 589 bin 172 TL.

İPTAL EDİLMİŞTİ, YİNE VERİLDİ

Su altında kalan viyadüğün üst yolları ise 104 milyon TL’ye Gürbağ gruba ait Ohitan adlı firma tarafından yapıldı. Gürbağ Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağıban, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR tarafından düzenlenen “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesine girdi ve ödülünü Erdoğan’dan aldı. Ohitan inşaat aynı zamanda Antakya-Samandağ arasındaki karayolu ikmal ihalesini de almıştı. Bu firma ihaleyi 2021’de 140 milyon TL bedel ile kazandı. Ancak ihale mahkeme kararı ile iptal edildi. Bir yıl sonra ihale yine yapıldı. Aynı firma bu kez ihaleyi 382 milyon TL’ye aldı.

