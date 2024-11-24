İhale şartnamesine göre memurlar gönderilecek, maden işçileri ise belirsiz

Yayınlanma: 24.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.11.2024 - 04:00

Ankara Çayırhan’da işçilerin özelleştirmeye karşı “madenden çıkmama” eylemi 4. günde de devam ederken ihale şartnamesinde, varlıklardaki nakle tabi personelin başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesi öngörülüyor. İşçilerle ilgili ise hüküm yok.

İşçilerin Türkiye Maden-İş Sendikası’nın yetkililerle görüşmeleri sürüyor. Önceki gün enerji, maliye bakanlıklarından yetkililer ve AKP milletvekillerinin katılımı ile bir toplantı yapıldı. Ancak sonuç çıkmadı. Sendika yöneticileri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yarın görüşmesi bekleniyor. İşçiler “açlık grevi” için de karar almışlardı. Ancak pazartesi günkü görüşmenin sonuna kadar “açlık grevi” yapılmayacak. Bu görüşmenin sonucuna göre karar verilecek.

İhale şartnamesine göre, santral ve bu santrala bağlı lojmanlar dahil bütün taşınmazlar satılacak. Maden sahaları ise “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecek.

TEPKİ ÇEKEN BÖLÜM

Sahaların işletme hakkı 2060 yılı başına kadar verilecek. İşçiler, şartnamenin tepki çeken çalışanlarla ilgili bölümünü de gazetemizle paylaştı. Buna göre, ihale konusu varlıklarda çalışan nakle tabi personel diğer kamu kurum veya kuruluşlarına nakledilecek. Bu personel 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na tabi olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar ile iş yasalarına tabi olarak görev yapmakla birlikte toplusözleşme hükümlerinden yararlanamayan müdür, daire başkanı, müfettiş, uzman gibi kadrolardaki çalışanlardan oluşuyor. Taşeron firma tarafından çalıştırılan hizmet alımı personeli kapsamda yer almıyor. Madde kapsamında santral ve madenlerde çalışan işçilerle ilgili ise hiçbir hüküm yok. Ne olacakları tamamen belirsiz.