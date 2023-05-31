İhale sürecinde belirsizlik sürüyor, hastaneler çürümeye bırakıldı: ‘Alıştıra alıştıra kapatıyorlar’

Yayınlanma: 31.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 31.05.2023 - 04:00

Bakanlık, Dışkapı ve Sami Ulus hastanelerinin yeniden yapım ihalesine seçimin ilk turundan iki hafta önce çıktı. Sami Ulus Hastanesi’nin ihalesi tekliflerin “yaklaşık maliyetin çok üstünde olması” nedeniyle iptal edildi, henüz yeni bir ihalede olmadı.

3 BİNDEN 130’A DÜŞTÜ

Etlik Şehir Hastanesi açıldıktan sonra personel ve cihaz bakımından “içi boşaltılan” hastaneler, ihale süreçlerindeki belirsizlik nedeniyle eskisi gibi donanımlı biçimde hizmet sunamıyor. SES’in verilerine göre, Dışkapı aylık 190 bin ayaktan başvuru, 3 bin 250 yatan hastaya hizmet verirken; Etlik Şehir Hastanesi açıldıktan sonra ayaktan başvuru sayısı 90 bine, yatan hasta sayısı ise 950’ye geriledi. Sami Ulus Hastanesi ise önceden 65 bin ayaktan başvuru, 2 bin 900 yatan hastaya hizmet verirken, Etlik açıldıktan sonra ayaktan hasta sayısı 20 binin altına, yatan hasta sayısı ise 130’a geriledi.

‘HESABI SORULMALI’

SES Ankara Şube Başkanı Yalçınkaya, Sami Ulus Hastanesi’nin “depreme dayanıksız” olduğu bahanesiyle yıkılmak istendiğine dikkat çekerek “Aslında bakanlık, önce bu hastaneleri kapatmak istedi. Ancak kamuoyu baskısıyla bunu yapamadı. Deprem bahane edilerek yeniden yapım ihalelerine çıkıldı. İhalelerdeki belirsizlik sürüyor. Şimdi de atıl durumda. Aslında kamuoyunu alıştıra alıştıra bu hastaneleri kapatıyorlar” dedi. Bakanlığın süreci “sürüncemede” bıraktığını belirten Yalçınkaya, “Bakanlık açıklama yapmıyor. Atıl kalması kamu zararına yol açıyor. Bunun hesabı sorulmalı” ifadelerini kullandı.







Atıl halde bulunan Dışkapı Hastanesi’nin ihale sonucu hâlâ ilan edilmedi.

