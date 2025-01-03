İhale yine yandaşa gitti

Yayınlanma: 03.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.01.2025 - 05:39

İktidara yakınlığıyla bilinen ve aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çeken Bayburt Grup’a bağlı Özgün Yapı, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden bir ihale daha aldı. 2.9 milyar TL’lik ihale kapsamında şirket Ankara-Çankırı yolunda ikmal inşaatı yapacak. Şirket Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Kastamonu’da Devrek-Ereğli Yolu arasındaki güzergâhın yapımı için düzenlenen ihalesini de almıştı. Bu ihalenin bedeli ise 830 milyon TL. Şirket bugüne kadar 62 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli ise 20 milyar 375 milyon 433 bin TL.

Bayburt Grup patronu Abdurrahman Şentürk’ün geçen yıl şubat ayında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla yargılandığı davada, toplam 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı haberleri gündeme yansımıştı.