İhaleler Ensar’a akmış: Seçim öncesinde AKP’de olan Üsküdar Belediyesi’nden yandaşa milyonluk imzalar

Yayınlanma: 30.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.04.2024 - 04:00

Belediyenin yerel seçimler öncesinde birçok tanıdık şirkete kamu ihalesi verdiği ortaya çıkmıştı. Bu şirketler arasında Ensar Vakfı yöneticisi İsmail Şirin’in yöneticisi olduğu Şirin Kardeşler Gıda İnşaat ve Şirin’in aile şirketi olarak bilinen Akis Yiyecek ve İhtiyaç Maddeleri isimli iki şirket de yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde belediyenin Şirin’in yöneticisi olduğu Şirin Kardeşler isimli şirkete 137 milyon 147 bin TL’lik gıda ve mutfak servis malzemeleri ihalesi verildiği ortaya çıkmıştı.

İHALELER TEK BELEDİYEDEN

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Şirin’in kardeşlerinin yöneticisi olduğu Akis Yiyecek ve İhtiyaç Maddeleri isimli şirkete de 12 milyon 953 bin TL’lik şarküteri malzemeleri alımı ihalesi verildiği öğrenildi. Bu ihalelere yalnızca bir şirketin katılmış olması da dikkat çeken konular arasında yer alıyor.

Aile Şirin Kardeşler isimli şirketleriyle bugüne dek 38 kamu ihalesi aldı. Şirket bu ihalelerin 21 tanesi ise Üsküdar Belediyesi’nden aldı. İhalelerin toplam bedeli 355 milyon 140 bin TL. Şirin’in aile şirketi olan Akis Yiyecek ve İhtiyaç Maddeleri isimli şirket ise bugüne dek 104 milyon TL’lik 50 kamu ihalesi aldı. Şirket bu ihalelerin tümünü Üsküdar Belediyesi’nden aldı.