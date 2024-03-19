İhaleleri yine AKP’lilere

Yerel seçime sayılı günler kala AKP’li belediyelerde tartışmalı ihalelerin ardı arkası kesilmiyor.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 19.03.2024 - 04:00
İhaleleri yine AKP’lilere
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Bunların son örneği de Kağıthane ve Zeytinburnu belediyelerinde görüldü. Söz konusu belediyeler araç kiralama ve çeşitli organizasyonların yapımı için ihaleye çıktı. Bu ihaleler yine tanıdıklara gitti.

9 ihale aldı

Kağıthane Belediyesi, 25 Aralık’ta, 2024 yılı için “olumsuz hava koşullarıyla mücadele” amacıyla araç kiralama ihalesine çıktı. Söz konusu ihaleyi, 16 milyon 569 bin TL’ye Salih Özbulut ve Gürbüzler Yapı Dekorasyon Hafriyat Nakliyat İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi iş ortaklığı aldı. Gürbüzler Yapı İnşaat’ın ortakları arasında AKP Kağıthane İlçe Başkan Yardımcısı Erol Gürbüz yer alıyor. Söz konusu şirket 2021 yılından bu yana dek dokuz kamu ihalesi aldı. Şirket bu ihalelerin yedisini Kağıthane Belediyesi’nden aldı. Bu ihalelerin arasında Hatay’da deprem çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinesi ve yardım malzemesi gönderilmesi için düzenlediği ihale de yer alıyor.

‘Tanıdığa’ gitti

Zeytinburnu Belediyesi ise 19 Şubat’ta “Kadına Saygı Etkinliği” kapsamında bir organizasyon ihalesi düzenledi. İhaleyi 1 milyon 595 bin TL’ye Maran Tedarik Gıda İnşaat Şirketi aldı. Söz konusu şirketin sahibi de tanıdık çıktı. Şirket, AKP Zeytinburnu Gökalp Mahallesi Başkanı Turcan Balcı’ya ait. Balcı’nın ortağı olduğu diğer şirketler de AKP’li belediyelerden aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor.  


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