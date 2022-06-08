İhaleyi izlemek için gitti: CHP İl Başkanı'na MHP'li belediyeden engel

08 Haziran 2022 Çarşamba, 10:29

AKP’li belediye zamanında değişiklik yapılarak imara açılan Alparslan Türkeş Botanik Parkı olarak bilinen yaklaşık 17 dönümlük araziyi, MHP’li Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu meclis kararıyla Nisan ayında satışa çıkardı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, parkın imara açılmasına ve kentin değerli arazilerinin değerinin altında satılmasına karşı çıkan CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin, ihalenin kapalı kapılar ardından yapıldığını belirterek sert tepki gösterdi.

26 Nisan'da yapılan ilk ihaleyi CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin ve yanındaki partililer de izlemek için belediye binasına gitti.

Ama, ihale salonuna girmelerine izin verilmedi. İhaleyi de 100 milyon 350 bin lira ile Engin Rençber kazandı.

Erbilgin, arazinin değerinin altında satıldığını ileri sürerek belediyenin zarar ettirildiği ve parkın değerinin daha fazla olduğunu belirterek sert eleştirilerde bulunup her türlü hukuki yola başvuracaklarını ve ihalenin iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gelen tepkiler üzerine de MHP’li belediye ihaleyi iptal etmek zorunda kaldı.

İKİNCİ İHALEYE DE ALMADILAR

İlk ihalenin iptal edilmesi üzerine 7 Haziran günü, arazi bir kez daha ihaleye çıkarıldı.

Bu ihaleyi de izlemek isteyen CHP İl Başkanı Erbilgin’in belediye içerisinde dolaşmasına ve ihalenin yapıldığı salona girmesine izin verilmedi.

Erbilgin’in önüne set kuran özel güvenlik görevlileri “Yasak” olduğunu söyleyerek Erbilgin’in geçmesini engelledi.

İhalenin her vatandaş tarafından izlenebileceğini belirten Hikmet Erbilgin, yapılan uygulamanın yanlış olduğunu anlatmak istedi.

Ancak, ihalenin yapıldığı salona yaklaştırılmadı. İkinci ihaleyi ise 153 milyon 500 bin lira bedel karşılığında Ayhan Çatal kazandı.

“BELEDİYE KASASINA 53 MİLYON LİRA FAZLA PARA GİRECEK”

CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin'in tepkisi ve sert muhalefeti üzerine Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu tarafından iptal edilen ve ikinci kez yapılan ihale ile 153 milyon 500 bin liraya satılan arsadan belediyenin yaklaşık 53 milyon lira daha fazla para kazandı.

Buna rağmen Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nun talimatı doğrultusunda belediye güvenliği tarafından yine ihale salonuna girişine izin verilmeyen Erbilgin, şöyle konuştu:

*Kastamonu halkı adına ihaleyi izlemek istediğimizi belirtmemize rağmen önümüze barikat kuruluyor.

*Milletin önüne barikat kurulmaz. Hiçbir muhatap bulamıyoruz. Belediye çalışanlarını önümüze barikat olarak getiriyorlar. Belediye bu kadar sahipsiz değildir. Yanlış yapılıyor. Belediye başkanı, belediye başkan yardımcısı yok mu?

*Evine ekmek götürmekle mükellef insanları karşımıza çıkarıyorlar bu yanlıştır. Bizim sayemizde, belediye 42 günde bu arsanın satışından 53 milyon 150 bin lira kar etti.

*26 Nisan'da gerçekleştirilen ihaleyi bizi hedef göstererek iptal ettiğini söyleyen Galip Vidinlioğlu'nun bugün düştüğü bu durum, Kastamonuluların hakkını korumaktan aciz olduğunun ispatı olmuştur.