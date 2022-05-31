Hazine 6 tahvil ihalesi düzenleyecek

31 Mayıs 2022 Salı, 17:56

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu yayımladı. Hazine'nin 3 aylık programına göre, Temmuz ayında 4 ihale, bir doğrudan satış, Ağustos ayında 8 ihale, bir doğrudan satış planlanıyor.

Hazine, 6 Haziran Pazartesi günü 2 yıl (679 gün) vadeli, 17 Nisan 2024 itfalı, 6 ayda bir ödemeli, sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.

7 Haziran Salı günü, 6 yıl (2.289 gün) vadeli, 13 Eylül 2028 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil ve 10 yıl (3.612 gün) vadeli, 28 Nisan 2032 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil yeniden piyasaya sunulacak.

HAZİRAN AYINDA İÇ BORCA 19 MİLYAR 216 MİLYON

Hazine, 13 Haziran Pazartesi günü 8 Ay (252 gün) vadeli, 22 Şubat 2023 itfalı, Hazine bonosunu yeniden ihraç edecek.

14 Haziran Salı günü 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 9 Haziran 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili ilk kez piyasaya çıkaracak. Aynı gün 10 yıl (3.528 gün) vadeli, 11 Şubat 2032 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine'nin haziran ayında toplam 19 milyar 216 milyon TL seviyesinde bir ödemesi bulunuyor.

Hazine ödemenin 13 milyar 539 milyon TL kısmını piyasaya, 5 milyar 676 milyon TL kısmını kamu kuruluşlarına yapacak.