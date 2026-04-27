İhraca sevk edilen eski AKP'li isim 'partisini' uyardı: 'Demokratik kodlarına dönmezse...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Ağustos 2025'te düzenlediği bir basın toplantısında, Birinci'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki'yi cezaevinde ziyaret ettiğini ve ifade imzalaması karşılığında 2 milyon dolar talep ettiğini ortaya çıkarmıştı.

Bunun üzerine AKP İstanbul İl Başkanlığı, "siyasi nüfuzunu kullanarak menfaat temin etmeyi teklif ettiği" iddiası ve sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Birinci'yi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti. Bunun üzerine Birinci, istifa ettiğini açıklamıştı.

Euronews'a konuşan Birinci, AKP'nin kuruluş felsefesi ve gelecek seçimlere dair konuştu.

AKP'nin "liberal" ve "özgürlükçü" kodlara sahip olduğunu söyleyen Birinci, "Ben bunun AK Parti'nin genel olarak genetik kodlarında mevcut olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın partiyi kurarken dostları ve arkadaşlarıyla birlikte bu kodları AK Parti'ye yerleştirdiğini biliyorum. Ama şu veya bu sebeplerle - buna 15 Temmuz, o hain darbe süreci dahil - AK Parti olarak biraz daha fazla otoriter renge büründüğümüzü ben kabul ediyorum" dedi.

Birinci, CHP'nin iktidara gelmesi ihtimaline ilişkin olarak şunları söyledi:

"Biz Türkiye'ye bu kötülüğü yapamayız. Ben Türk milletinin başına CHP'nin böyle bir sıkıntı getirmesini istemediğim için zaten bunları konuşuyorum. Benim dediğimin özeti çok net ve sarih: AK Parti eğer demokratik kodlarına dönmezse ilk seçimde gider ve başımıza ceberrut bir CHP gelir.

Yani 23 yılın verdiği rövanşizmle ne yapacaklarını tahayyül etmek bile kolay değil. Şu anda katı devletçi diye eleştirdiğimiz şeyleri rahmet okutacaklar. Çok basit bir örnek vereyim: 18 sene ezanın okunamadığı bir Türkiye'den, ikna odalarının kurucusunu milletvekili yapan bir zihniyetten bahsediyoruz."