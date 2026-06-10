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İhracı istenen Umut Akdoğan’dan yanıt: ‘Milletvekillerini MYK kararı ile disipline veremezsiniz’

İhracı istenen Umut Akdoğan’dan yanıt: ‘Milletvekillerini MYK kararı ile disipline veremezsiniz’

10.06.2026 18:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İhracı istenen Umut Akdoğan’dan yanıt: ‘Milletvekillerini MYK kararı ile disipline veremezsiniz’

CHP’deki mutlak butlan yönetiminin aralarında Genel Başkan Yardımcıları ve grup yönetiminde yer alan isimlerin de bulunduğu 9 milletvekilinin kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini duyurmasının ardından listede yer alan Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'dan yanıt geldi. Akdoğan, milletvekillerinin MYK kararıyla disipline sevk edilemeyeceğini savundu.
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Mahkeme kararı sonrası göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 9 milletvekilini kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiğini duyurdu.

Disiplin sürecine sevk edildiği belirtilen isimler arasında Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un yer aldı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi.

'PARTİ MECLİSİ KARARI GEREKİR'

Akdoğan paylaşımında, “Bizi partiden atacaklarmış.

Ah, ahhh…

Ne cehalet yahu.

Biz TBMM üyesiyiz. 

Milletvekillerini MYK kararı ile disipline veremezsiniz. 

Parti Meclisi kararı gerekir” ifadelerine yer verdi.

Akdoğan paylaşımında parti tüzüğündeki ilgili maddelere de dikkat çekti. 

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