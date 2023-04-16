İhsan Şenocak'dan seçim öncesi kirli provokasyon
AKP'ye yakınlığıyla bilinen İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu İhsan Şenocak, "Bir Müslümanın Allah-u Teala'nın huzuruna götüreceği en büyük ameli CHP'ye düşmanlıktır" diyerek CHP'yi hedef aldı.
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Taha Emre Özdemir, bugünkü köşesinden İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu İhsan Şenocak'ın kendisinin köşesi aracılığıyla Müslümanları 'uyardığını' belirtti.
Özdemir'in yazısının ilgili kısmında şu ifadeler yer aldı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına rakip olarak çıkanların Türkiye'yi sürükleyeceği yeni düzen sayın Karamollaoğlu’nun aksine, “kör, sağır ve dilsiz” olmayanlar tarafından açıkça fark edilirken, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak da köşemiz aracılığıyla Müslümanları şöyle uyarıyor:
'Bir Müslümanın Allah-u Teala'nın huzuruna götüreceği en büyük ameli CHP'ye düşmanlıktır. Bir Müslüman olarak CHP'ye karşı duruşumdan iftihar ediyorum. Dinime, imanıma, bütün mukaddesatıma kast eden CHP'ye karşı oluşum, ahirette güvendiğim en büyük amelimdir'"
DİYANET'TEN KOVULMUŞTU
“Pantolon giyen kadınların cehennemlik olduğu” yönündeki ifadeleriyle tepki çeken ve yeni evli erkeklere yönelik “genç kaynana şehvet uyandırır” sözleriyle gündeme gelen İlahiyatçı İhsan Şenocak’a Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma açmış, sürecin sonunda da Şenocak Diyanet’teki görevinden istifa etmişti.
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