İKD'nin Özgürlük Parkı buluşmasından yükselen ses: 'Sınıf bilinci için de laiklik!'

13 Haziran 2022 Pazartesi, 10:39

İlerici Kadınlar Derneği (İKD) “Eşit, özgür, laik bir ülke için buluşuyoruz” çağrısıyla 12 Haziran Pazar günü Göztepe Özgürlük Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda etkinlik düzenledi.

Etkinlikte Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Esin Köymen, İKD Genel Sekreteri Nuray Yenil, Avukatlar Sendikası Başkanı Selin Aksoy, Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy'la birlikte gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen de konuşmalarıyla yer aldı.

Sinema ve tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer'in şiir dinletileri sunduğu etkinlikte Mercan Erzincan, Güvenç Dağüstün, Gülseven Medar ve Grup Peradi Ensemble şarkılarıyla sahne aldı.

"LAİKLİK İÇİN MÜCADELE ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Etkinlikte konuşan Avukatlar Sendikası Başkanı Selin Aksoy, Cumhurbaşkanlığı kararıyla kaldırılan İstanbul Sözleşmesi’nin önemine vurgu yaptı. Aksoy, “Şiddete uğrayan kadınlar ve çocuklar için mücadele ediyoruz. İKD'nin bu anlamda mücadelesini kutluyoruz” dedi.

İktidarın gerici kadrolarının okulları teslim aldığını vurgulayan Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy ise “AKP okulları teslim almış durumda. Gerici kadroları okullarda etkin hale getiriyor, rejime uygun insan yetiştiriyorlar. Parasız eğitim olanakları ortadan kalktı, kamusal eğitim tamamen çökmüş durumda" dedi.

Toy, konuşmasında halkı ödünsüz bir laiklik için mücadele etme çağrısında bulundu.

Gazetemiz yazarı Zülal Kalkandelen de laikliğin önemine vurgu yaptığı konuşmasında “Bugün burada duyduğunuz sesler laikliğin aynı zamanda sınıf bilincinin gelişmesi için elzem olduğunu söyleyenlerin sesidir. Laiklik olacaksa tarikatlar ve cemaatler olmayacak. Laikliğin bu coğrafyada hayati olduğunu vurgulamak zorundayız” ifadelerine yer verdi.